« Nous pouvons regarder quelqu’un et penser : ‘Cette personne est si belle. Sa vie doit être si facile.’ Ils ne ressentent probablement pas cela pour eux-mêmes. »

Megan Fox s’est confiée sur sa dysmorphie corporelle.

Selon le NHS, la dysmorphie corporelle est un problème de santé mentale dans lequel une « personne passe beaucoup de temps à s’inquiéter des défauts de son apparence. Ces défauts sont souvent imperceptibles pour les autres ». La maladie, qui peut conduire à la dépression, peut affecter n’importe qui, mais elle est plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Heureusement, la dysmorphie corporelle peut être traitée avec une thérapie ou des antidépresseurs.

Dans une interview avec GQ aux côtés de son petit ami Machine Gun Kelly, la le corps de Jennifer L’actrice a admis qu’elle avait la maladie et bien qu’elle soit souvent saluée comme l’une des plus belles femmes du monde, les apparences peuvent être trompeuses.

Megan Fox se confie sur sa dysmorphie corporelle. Photo : @meganfox via Instagram, Alamy

« Nous pouvons regarder quelqu’un et penser : ‘Cette personne est si belle. Sa vie doit être si facile.’ Ils ne ressentent probablement pas cela pour eux-mêmes », a expliqué Megan. « Oui, j’ai une dysmorphie corporelle. J’ai beaucoup d’insécurités profondes. »

Megan a discuté de ses problèmes de santé mentale dans le passé, déclarant précédemment qu’elle avait atteint un « point de rupture » après la sortie de le corps de Jennifer en 2009. Megan a découvert qu’elle était constamment sexualisée dans l’industrie, ce qui l’a amenée à faire une « panne psychologique ».

« Ce n’était pas seulement ce film, c’était tous les jours de ma vie, tout le temps, avec chaque projet sur lequel j’ai travaillé et chaque producteur avec lequel j’ai travaillé. Cela a précédé un point de rupture pour moi », a déclaré Megan à Entertainment Tonight.

« Je pense que j’ai eu une véritable dépression psychologique où je voulais juste ne rien faire. Je ne voulais pas être vu, je ne voulais pas avoir à prendre une photo, faire un magazine, marcher sur un tapis, je ne voulais pas veulent être vus en public à cause de la peur, de la croyance et de la certitude absolue que j’allais être moqué, ou craché dessus, ou que quelqu’un allait me crier dessus, ou que les gens me lapideraient ou me violeraient juste pour être sorti. »

