Megan Fox pourrait-elle atteindre le MCU ou le DCEU?

Megan Fox il n’est pas étranger aux grandes franchises hollywoodiennes. L’actrice a participé à la saga Transformateurs dans lequel il personnifiait le sexy Mikaela Banes dans les deux premières entrées de la franchise. Il ne reviendrait pas dans la série car il a pris ses distances avec le réalisateur Michael Bay qu’il a comparé à Adolf Hitler pour ses relations sur le plateau. Fox faisait partie du casting de Teenage Mutant Ninja Turtles Quoi Avril O’Neil. Le film aurait une suite dans laquelle il serait également incorporé.

L’interprète était loin d’Hollywood pendant un certain temps. « Je pense que j’ai eu une véritable dépression psychologique dans laquelle je ne voulais tout simplement rien faire. Pas de photos, pas de magazine ou de tapis rouge. Je n’avais pas l’air parfait, mais trop gros ou trop mince. J’étais offensant ou mauvais actrice, tout ce à quoi vous pouvez penser. Je pensais que le monde ne m’accepterait pas, alors j’ai traversé une période très sombre après cela. « , a souligné l’actrice.

Megan Fox au MCU ou au DCEU ?

Megan Fox Elle a avoué qu’elle avait grandi entourée de romans graphiques et qu’elle avait toujours été fan de ce monde. Pour cette même raison, il a accepté les rôles dans Transformateurs et TMNT. Maintenant, elle se rend compte qu’elle veut assumer des rôles « difficile et amusant » et n’exclut pas de participer au Univers cinématographique Marvel ou de DC Univers étendu.

« Je veux grandir en tant qu’actrice. J’ai l’impression d’avoir passé trop d’années à ne pas faire ça parce que, d’une manière ou d’une autre, je suis sortie d’Hollywood. Je suis également prête à grandir en tant que personne. » étaient les mots de la jeune femme qui espère rattraper le temps perdu dans l’une des franchises précitées.

Pendant des années, le nom de Megan Fox était associé à des rôles tels que Poison Ivy ou Wonder Woman. La vérité est que les rumeurs ne se sont jamais concrétisées, mais maintenant le changement d’attitude de l’actrice pourrait susciter l’intérêt des responsables de la MCU et le DCEU de décrocher le téléphone et de l’appeler. Vous la voulez pour un rôle spécial ?