Megan Fox joue-t-elle officiellement Poison Ivy dans l’univers étendu de DC?

Jouer le rôle de Poison Ivy dans le DCEU pourrait-il être dans les cartes pour Megan Fox? De nombreux fans semblent le penser après la Teenage Mutant Ninja Turtles l’assistant de la star a fait allusion au casting potentiel sur les réseaux sociaux. Sur ses histoires Instagram, l’assistante de Fox, Madison Bigos, a posté une image de l’actrice accompagnée d’un message disant » Poison ivy ? attend un appel très bientôt. «

La publication Instagram a depuis été supprimée, peut-être après avoir attiré l’attention de nombreux fans curieux de DC. Cependant, les captures d’écran se répandent maintenant sur les réseaux sociaux, alimentant énormément la spéculation selon laquelle Fox pourrait jouer le prochain Poison Ivy en direct sur grand écran. Étant donné le nombre de projets DC animés également en préparation chez Warner Bros., il est tout aussi possible que cela soit pour une incarnation animée du supervillain.

L’assistant de Megan Fox a publié une histoire disant qu’ils attendaient un appel du studio pour le rôle de Poison Ivy Une chose est sûre, le sumac vénéneux arrive à DCEU pic.twitter.com/AQ5L1kzSgp – Le syndicat DC (@TheDC_Syndicate) 13 septembre 2021

Megan fox comme sumac vénéneux ? J’adorerais ça!! et vous? pic.twitter.com/YWB9kWYZXB – Daniela♦️ (@killerquinndan) 13 septembre 2021

Ce n’est certainement pas une annonce officielle de casting. Même ainsi, de nombreux fans de DC sont d’accord avec l’idée. Avec la nouvelle image flottant autour, il y a un nouvel appel des fans pour que Fox obtienne le rôle de Poison Ivy. Ce n’est pas la première fois que les fans adhèrent au concept, car beaucoup avaient déjà fait campagne pour que Fox obtienne le rôle lorsqu’elle a déclaré qu’elle souhaitait rejoindre une grande franchise de films de super-héros.

L’entrée de Poison Ivy dans le DCEU semble inévitable, mais on ne sait pas encore quand les fans pourraient voir le personnage arriver. ça aide ça Oiseaux de proie et La brigade suicide La star Margot Robbie a fait pression pour que Poison Ivy vienne au DCEU pour explorer davantage sa relation avec Harley Quinn. En fait, elle a dit qu’elle essayait d’en parler au studio depuis longtemps et qu’elle a promis de continuer jusqu’à ce que cela se produise enfin.

« Croyez-moi, je leur arrache l’oreille à ce sujet tout le temps », a déclaré Robbie à Den of Geek. « Ils doivent en avoir marre de l’entendre, mais je me dis ‘Poison Ivy, Poison Ivy. Allez, allons-y.’ Je suis très impatient de voir une relation Harley-Poison Ivy à l’écran. Ce serait tellement amusant. Alors je vais continuer à les harceler. Ne vous inquiétez pas. «

Dans une interview séparée avec PrideSource, Robbie a ajouté: « Si vous lisez les bandes dessinées, vous savez que Poison Ivy et Harley ont une relation intime. Dans certaines bandes dessinées, ils la transmettent comme une amitié; dans d’autres, vous pouvez voir qu’ils sont en fait sexuellement impliqué en tant que couple. J’ai essayé de – j’adorerais que Poison Ivy soit jeté dans l’univers, car la relation Harley et Poison Ivy est l’un de mes aspects préférés de la bande dessinée, donc je cherche à explorer cela sur filtrer. »

Traditionnellement, Poison Ivy est dépeint comme un super-vilain qui utilise le pouvoir des plantes à son avantage. Elle a été jouée par Uma Thurman dans Joel Schumacher Batman et Robin, et elle n’est plus apparue dans un film d’action réelle depuis. Clare Foley, Maggie Geha et Peyton List ont partagé le rôle dans la série prequel Gotham et elle sera jouée par Bridget Regan dans la troisième saison de Batwoman.

Il est difficile de dire pour l’instant si Megan Fox rejoindra un jour le DCEU, et si oui, si elle jouera Poison Ivy. En tout cas, elle va s’occuper puisqu’elle vient de rejoindre le casting de la suite du film d’action Les consommables 4. Le tournage de ce film devrait commencer le mois prochain.

Sujets: Film Harley Quinn, Harley Quinn, Instagram