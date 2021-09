Megan Fox et Sydney Sweeney sont des vampires assoiffés de sang dans la bande-annonce de Night Teeth de Netflix

Halloween approche à grands pas et Netflix vient de publier la bande-annonce de son dernier ajout aux offres sombres de la saison, Dents de nuit, qui, entre autres friandises, nous amène Megan Fox et Sydney Sweeney dans le rôle d’une paire de vampires qui n’auraient aucun mal à trouver des victimes prêtes à se mettre à croquer. Les films de vampires ont toujours emprunté l’une des deux voies ; monstres effrayants ou sexy et avec son style moderne, son glamour néon et une saine éclaboussure de sang pour faire bonne mesure. Avec de nombreuses plateformes de streaming qui mettent tout en œuvre cette année pour Halloween, Netflix semble viser la jugulaire avec celle-ci.

Dents de nuit voit Jorge Lendeborg Jr. jouer le rôle de Benny, un chauffeur indépendant embauché par deux filles pour les conduire dans les boîtes de nuit les plus chaudes de LA. Il se rend vite compte que les choses ne sont pas tout à fait comme il le pensait et que ses passagers ne sont pas les fêtardes qu’il croyait être, mais une paire de vampires, et avant qu’il ne le sache, Benny est pris dans une bataille pour la suprématie entre les vampires. de la ville et son seul espoir de rester en vie est de rester proche de ses nouvelles connaissances. Debby Ryan abandonne bel et bien ses racines de Disney Channel en tant que duo suceur de sang, tandis que l’Australienne Lucy Fry continue son amour des rôles fantastiques et d’horreur, après ses rôles principaux dans la série télévisée Wolf Creek et Netflix Brillant, comme deuxième douleur au cou pour Benny.

Lorsque Ryan et Fry ont initialement auditionné pour les rôles des femmes fougueuses, ils ont d’abord été choisis dans les rôles de l’autre, après avoir lu pour les deux rôles, et une fois les rôles décidés, ils ont également traversé la production en faisant la plupart de leurs propres cascades, devenant si bons au corps à corps qu’un combat majeur supplémentaire a été ajouté au film qui ne figurait pas dans le script original. Il est clair de voir dans l’aperçu que cela valait la peine de faire un effort supplémentaire de leur part.

La bande-annonce donne une idée de ce que nous pouvons attendre du film, qui semble correspondre à d’autres versions modernes du mythe du vampire. Il y a une lutte de pouvoir entre les vampires qui contrôlent secrètement la ville, apparemment sans connaître le monde humain, le sexe, la violence et un protagoniste principal qui semble susceptible de tomber amoureux d’au moins l’un de ses principaux vampires avant la fin du film. Alors que l’ajout de Megan Fox et Sydney Sweeney apporter un peu de style aux débats, tout en jouant sur de nombreux fantasmes au cours du processus, le film compte également d’autres frappeurs puissants parmi ses acteurs.

Game of Thrones la star Alfie Allen, connue pour avoir joué le malheureux Theon Greyjoy dans les huit saisons de la série George RR Martin, apparaît dans le film sous le nom de Victor, tandis que Raul Castillo joue le rôle de Benny, Jay, un nouveau succès dans le récent film de zombies de Netflix,L’armée des morts de Zack Snyder. Des hommes fous’ s Bryan Batt et Les jeux de la faim’ Alexanger Ludwig complète le casting, ainsi que Fox et Sweeney dans leurs rôles de vampire respectivement Grace et Eva. Dents de nuit arrive sur Netflix le 20 octobre, juste à temps pour rejoindre la programmation d’Halloween remplie d’horreur.

