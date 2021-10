« Je suis tombé amoureux pour la première fois. C’était ma première expérience d’ouverture à l’amour et à des trucs comme ça. Je n’étais certainement pas fait pour croire que c’est quelque chose qui pourrait jamais exister. »

Mais ce ne sont pas seulement des tatouages ​​​​assortis qu’ils partagent. Oh non.

Le jour de la Saint-Valentin cette année, Kelly a révélé qu’il avait commencé à porter un collier avec le sang de Fox à l’intérieur.

Dans une publication sur son compte Instagram, le chanteur a partagé quelques clichés de lui et de Fox ensemble, ainsi que le bijou bizarre.

La légende disait : « Je porte ton sang autour de mon cou. »

À l’époque, la plupart des gens ne comprenaient pas pourquoi diable ils avaient décidé que ce serait une chose tout à fait normale à faire.

Mais dans une interview pour le Ellen Show, MGK a finalement expliqué ce qui se passait.

Il a déclaré: « Eh bien, elle sortait de la ville pour tourner un film, et c’était vraiment nouveau dans notre relation.

« Je n’avais pas de passeport non plus, alors elle partait en Bulgarie, et donc j’étais un peu paniqué, du genre ‘Tu vas partir et je ne peux même pas venir te voir’.

« Je veux dire, certaines personnes donnent un mouchoir à leur partenaire, elle m’a donné son ADN. »

Heureusement, Kelly a finalement réussi à se rendre en Bulgarie pour être avec le Transformateurs Star.

Et tout cela grâce à l’ancien candidat présidentiel américain Bernie Sanders.

Kelly a poursuivi: « Vous savez qui m’a aidé à obtenir un passeport? Bernie Sanders.

« Je ne lui ai même pas parlé depuis que cela s’est produit. Merci à l’équipe de Bernie Sanders pour cela.

« Je suis arrivé en Bulgarie et la relation se renforce, alors merci beaucoup. »