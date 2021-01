Megan Fox et Machine Gun Kelly sont-ils engagés? Pourquoi les fans aux yeux d’aigle sont convaincus

La Transformateur l’étoile a été repérée portant une pierre sur CE doigt. Alors, Megan Fox et Machine Gun Kelly sont-ils fiancés?

L’heureux couple a été aperçu dans des tenues assorties à New York alors qu’ils se dirigeaient vers le SNL studios, où MGK répétait pour une performance à venir. Mais c’est la bague que Megan Fox a vue porter qui fait parler tout le monde.

Après que l’actrice de 34 ans soit sortie d’un hôtel portant un diamant géant à l’annulaire, beaucoup ont rapidement supposé que MGK avait soulevé la question.

Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, n’a pas caché son affection pour Fox depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble à la mi-2020 après la séparation de Fox de Brian Austen Greene après une décennie de mariage.

Il y avait eu beaucoup de hauts et de bas dans le mariage de Megan Fox et Brian Austin Green au fil des ans, mais l’annonce de leur séparation a tout de même été un choc. Mais ce qui était encore plus surprenant, c’est la rapidité avec laquelle Fox a évolué et il semble maintenant qu’un deuxième mariage pourrait être envisagé pour la mère de trois enfants.

Alors que se passe-t-il?

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont-ils fiancés?

Voici une chronologie complète de la relation entre Megan Fox et Machine Gun Kelly, des rumeurs de rencontres à un engagement potentiel.

Selon certaines rumeurs, Fox et Green seraient en retrait récemment.

Les rumeurs de divorce à propos de Fox et Green se sont intensifiées lorsque Green a été vu faire des courses en avril 2020 sans porter son alliance au milieu des informations selon lesquelles ils avaient été mis en quarantaine séparément, Fox vivant à Calabasas et Green vivant à Malibu.

Ils ont également été vus apparemment en train d’échanger leurs enfants dans un parking, donc on dirait – au moins au cours des dernières semaines – qu’ils ont peut-être été séparés.

Kelly et Fox sont dans un nouveau film ensemble.

Bien que la production ait été interrompue pour le moment à la lumière du COVID-19, Fox et Kelly travaillaient ensemble sur Minuit dans le Switchgrass, qui met également en vedette Bruce Willis et Emile Hirsch. Le film a commencé à tourner en mars 2020, date à laquelle on pense que le couple s’est rencontré.

On pense que les deux ont formé une amitié au départ alors que Fox et Green étaient toujours ensemble à ce stade, mais les choses se sont rapidement développées en quelque chose de plus après le le corps de Jennifer star séparée de son mari.

Fox et Kelly ont été vus ensemble pour la première fois en mai 2020.

Des paparazzi ont surpris Kelly et Fox en train de ramasser de la nourriture à Calabasas en mai. Bien qu’ils n’aient pas été vus en train de s’engager dans un PDA ou de faire quelque chose comme ça – du moins, pas pendant que les caméras étaient là – c’est à ce moment-là que les rumeurs de rencontres ont commencé.

Green a publié une publication cryptique sur Instagram qui semblait faire allusion à la situation.

Peu de temps après la publication des photos, Green a posté cette photo sur Instagram,

«Finalement, les papillons s’ennuient trop longtemps assis sur une fleur», écrit-il. « Ils commencent à se sentir étouffés. C’est un grand monde et ils veulent en faire l’expérience. »

Green et Fox ont annoncé leur séparation.

Bien que Green et Fox se soient presque séparés une fois auparavant, ils ont décidé de rester ensemble après que Fox soit tombée enceinte de leur troisième enfant. En 2016, Fox a demandé le rejet de leur procédure de divorce après s’être réconciliés, et il semblait vraiment que les choses se passaient bien.

Cependant, quelques jours après que les rumeurs de rencontres MGK ont commencé à tourbillonner, Green a pris son podcast le 18 mai 2020 pour confirmer que lui et Fox étaient en pause depuis la fin de 2019.

Il a également abordé les photos de Fox et Kelly ensemble. « Je ne l’ai jamais rencontré, mais Megan et moi avons parlé de lui », a déclaré Austin. «Ils sont amis à ce stade, et d’après ce qu’elle a exprimé, c’est un gars vraiment gentil et authentique, et je fais confiance à son jugement.

Fox apparaît dans le clip vidéo de Machine Gun Kelly.

Le 20 mai, MGK a publié un clip vidéo pour une chanson intitulée « Bloody Valentine » dans laquelle Fox joue son partenaire. Les deux ont ajouté plus de carburant au feu en partageant presque un baiser à l’écran.

Près d’un mois plus tard, MGK a apparemment confirmé leur relation en tweetant les paroles de la chanson. « Je t’appelle petite amie, c’est quoi ce bordel. » La vie a imité l’art sur celui-là », écrit-il.

Fox dit qu’elle savait depuis le moment où elle a rencontré MGK que quelque chose se passerait entre eux.

Après avoir été aperçus en train de s’embrasser et de se tenir la main à plusieurs reprises, Fox et MGK se sont finalement assis pour parler de leur relation dans une interview conjointe.

«J’ai tout de suite su qu’il était ce que j’appelle une flamme jumelle», se souvient-elle, «Donc nous sommes en fait deux moitiés de la même âme, je pense. Et je lui ai dit cela presque immédiatement, parce que je l’ai senti tout de suite. . »

La paire est devenue officielle d’Instagram quelques jours plus tard avec d’adorables clichés assortis.

Le couple a rencontré les enfants de l’autre.

Après quelques mois de publications sur Instagram, un autre clip vidéo et un PDA, des rapports ont émergé en octobre selon lesquels MGK avait rencontré les trois fils de Fox de sa relation avec Brian Austen Green. Machine Gun Kelly est également le père d’une fille adolescente issue d’une relation précédente.

Fox et MGK ont passé le Nouvel An ensemble.

Fox est venue à Times Square pour soutenir son copain lors d’une représentation du réveillon du Nouvel An et le couple a partagé un baiser en accueillant 2021. Cela s’est produit au milieu des informations selon lesquelles MGK prévoyait déjà de proposer à Fox l’année prochaine. Plus tôt ce mois-là, MGK a révélé que Fox avait joué un rôle essentiel dans sa lutte contre la dépendance alors qu’il parlait de la gravité de leur relation.

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont-ils fiancés?

Ces deux-là semblent définitivement avoir eu une romance éclair, donc une demande en mariage après moins d’un an de fréquentation n’est certainement pas hors de question.

Heureusement, étant donné à quel point ces deux personnes ont été publiques à propos de leur relation jusqu’à présent, nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps pour savoir si les cloches de mariage sont sur les cartes.

