Megan Fox et Machine Gun Kelly sont fiancés

Machine Gun Kelly a proposé à Megan Fox.

La chanteuse pop-rock s’est agenouillée au pied d’un arbre particulier au couple.

Après avoir demandé ces quatre mots célèbres, ils ont apparemment scellé leur union avec quelque chose d’assez voyou.

Écrivant sur Instagram, le Transformateurs star a déclaré: « En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce banian

« Nous avons demandé de la magie. Nous étions inconscients de la douleur à laquelle nous serions confrontés ensemble dans une période de temps si courte et si frénétique.

« Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous, mais intoxiqué par l’amour. Et le karma.

« D’une manière ou d’une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l’aurais jamais imaginé, il m’a demandé de l’épouser.

« Et comme dans toutes les vies avant celle-ci, et comme dans toutes les vies qui suivront, j’ai dit oui… et puis nous avons bu le sang de l’autre. »

Oui, juste votre proposition courante avec un peu de sang en plus.

Mais si vous saviez quelque chose sur ce couple, vous sauriez que ce genre de chose n’est guère surprenant.

Ils ont foulé le tapis rouge ensemble, liés par une chaîne entre leurs ongles, et ont fait des aveux assez explicites sur ce qu’ils aiment faire dans la chambre.

Crédit : Instagram/@nails_of_la

Dans une autre publication Instagram mise en ligne l’année dernière, Megan a expliqué ce que c’était que de sortir avec MGK, dont le vrai nom est Colson Baker.

Elle a expliqué toutes les choses qui lui viennent à l’esprit, y compris « l’obsession fébrile », « les armes », « la dépendance », « les chamans », « beaucoup de sang », « le chaos général », « la thérapie », « les terreurs nocturnes tantriques », « des rituels de liaison », des « bains de sons chakras », des « hallucinations psychédéliques », des « smoothies biologiques » et « le genre de sexe qui ferait que Lucifer serre son chapelet ».

Ils ont surpris tout le monde lorsqu’ils ont révélé comment s’était déroulée leur première rencontre.

« Cette chose étrange s’est produite. Nous ne nous sommes pas vus », a déclaré Megan à British GQ Style. « Je ne me souviens pas de ton visage… Et je me serais certainement souvenu de son visage.

« Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit : ‘Tu sens l’herbe’.

« Il m’a regardé et il m’a dit : ‘Je suis de l’herbe’. Puis, je le jure devant Dieu, il a disparu comme un ninja dans une bombe fumigène. »

Bien qu’ils n’aient pas eu une conversation appropriée, ils se sont retrouvés sur un plateau de tournage ensemble et les deux ont reconnu qu’ils avaient une chimie instantanée.