Megan Fox dit qu’elle boit le sang de la mitrailleuse Kelly « à des fins rituelles »

Megan Fox a déclaré qu’elle buvait le sang de Machine Gun Kelly «à des fins rituelles», expliquant comment les deux «verseraient quelques gouttes» à l’occasion et se boufferaient.

Lorsque Fox s’est fiancée à MGK, elle a annoncé la nouvelle avec une vidéo du moment qu’il a proposé – expliquant dans la légende comment elle a dit oui, puis a laissé tomber avec désinvolture comment ils « buvaient le sang de l’autre ».

Crédit : Instagram/Megan Fox

Il y avait peu d’explications au-delà de cela, mais maintenant, elle a non seulement confirmé leur choix bizarre de boisson, mais aussi pourquoi ils le font.

Dans une nouvelle interview avec Glamour, Fox a expliqué comment elle pense qu’elle « manifeste » MGK depuis qu’elle a quatre ans, ajoutant : « Je pense que je l’ai fait. Mes pensées et mes intentions ont fait de lui la personne qu’il est, qui sait ce qu’il aurait ressemblé ou été si ce n’était pas pour moi.

Quand on lui a demandé si elle et son beau ‘réellement buvez le sang de l’autre », l’acteur a répondu : « Ouais. Donc, je suppose que boire le sang de l’autre pourrait induire les gens en erreur ou les gens nous imaginent avec des gobelets et nous sommes comme Le Trône de Ferbuvant le sang de l’autre.

«Ce ne sont que quelques gouttes, mais oui, nous consommons le sang de l’autre à l’occasion à des fins rituelles uniquement.

« Je suis beaucoup plus contrôlé. Je lis des cartes de tarot et je suis dans l’astrologie et je fais toutes ces pratiques et méditations métaphysiques. Et je fais des rituels sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, et toutes ces choses.

« Et donc, quand je le fais, c’est un passage ou il est utilisé pour une raison. Et c’est contrôlé là où c’est comme, ‘Versons quelques gouttes de sang et chacun le boit.’

« Il est beaucoup plus désordonné, agité et chaotique, où il est prêt à se couper la poitrine avec du verre brisé et à dire: » Prends mon âme « . »

En janvier, les deux avaient partagé une vidéo de leurs fiançailles sur Instagram. Alors que les images elles-mêmes semblaient assez romantiques – capturant le moment où MGK s’est agenouillé alors qu’il était entouré de bougies – la légende a servi quelques points d’interrogation.

Fox a écrit: « En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce banian. Nous avons demandé de la magie… nous étions inconscients de la douleur que nous affronterions ensemble dans une période de temps aussi courte et frénétique. Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait loin de nous mais ivre d’amour et de karma.