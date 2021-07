Megan Fox dit qu’elle a traversé «l’enfer misogyne» au cours de la première décennie de sa carrière

Megan Fox a parlé de «l’enfer misogyne» auquel elle a été confrontée au cours de la première année de sa carrière.

Dans une récente interview accordée au Washington Post, l’acteur de 35 ans a déclaré : « C’était un microcosme de toute ma vie et de toute mon interaction avec Hollywood. C’était juste très sombre. »

Elle a ajouté: « J’étais tellement perdue et j’essayais de comprendre, par exemple, comment suis-je censée me sentir valorisée ou trouver un but dans cet enfer horrible, patriarcal et misogyne qu’était Hollywood à l’époque.

« Parce que je m’étais déjà prononcé contre cela et que tout le monde, y compris les autres femmes, m’a reçu de manière très négative pour le faire. »

Elle explique comment, au début de sa carrière, elle a été cataloguée comme la fille populaire coincée aux côtés de Mary Kate et Ashley Olsen, Lindsay Lohan et Kaley Cuoco où tous ses personnages étaient «essentiellement exactement les mêmes» avec ses lignes. étant « interchangeables ».

Cela, dit-elle, semblait donner aux gens l’illusion qu’elle s’était jouée. Elle a déclaré: « Je pense qu’il y a eu une perception omniprésente de moi comme une succube superficielle, si cela a du sens, pendant au moins la première décennie de ma carrière.

« Et puis cela a commencé à changer plus récemment, car les gens ont revu certaines de mes interviews, m’ont écouté parler et ont commencé à me voir d’une manière différente. »

Megan Fox a joué avec Lindsey Lohan dans Confessions of a Teenage Drama Queen. Crédit : Walt Disney

Elle a ensuite souligné la misogynie flagrante à laquelle elle était confrontée lorsqu’elle s’est souvenue d’une apparition en 2009 sur Jimmy Kimmel en direct ! où elle a révélé comment elle avait été sexualisée à l’âge de 15 ans pendant son séjour sur Mauvais garçons 2. Au lieu d’être soutenu pour s’ouvrir, tout le monde a ri.

Un clip viral a refait surface à partir de l’époque et Fox a publié sur Instagram remerciant les fans pour leur soutien, mais a déclaré que l’interview n’était qu’un autre jour à Hollywood.

Manquant de confiance en elle, Fox a décidé de faire une pause dans l’industrie pour trouver son » objectif » et dit qu’avoir des enfants » l’a en quelque sorte sauvée » car elle avait besoin de » s’échapper « .

Mais après la naissance de son plus jeune fils en 2016, Megan a décroché un rôle dans Nouvelle fille aux côtés de Zooey Deschanel et admet que son personnage, Reagan, était plus proche de sa personnalité que n’importe laquelle de ses autres performances.

Elle a déclaré: « Les gens ont été surpris que je sois drôle du tout. Plus que d’être négligé pour ma capacité à gérer la comédie parfois, j’ai toujours été surpris de voir à quel point il était facile pour les gens d’oublier que je suis relativement intelligent.