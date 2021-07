Megan Fox dit que les gens ont essayé de la rendre « moins sexy » au début de sa carrière

Depuis près de vingt ans, Megan Fox est l’une des plus grandes actrices et mannequins au monde.

« J’ai été invitée à un défilé de mode bizarre à LA », a-t-elle expliqué. « Et je m’en fichais. J’étais célèbre et je n’en étais pas content.

Plus tard dans l’interview, Fox a critiqué la façon dont les industries de la mode et du cinéma ont essayé de dicter son apparence au cours de ses premières années sous les projecteurs, affirmant que « tout le monde voulait (elle) avoir une certaine apparence ».

« J’aime Maeve parce qu’elle n’est pas comme ça », a poursuivi Fox. « Elle a un très bon œil et j’aime le fait qu’elle n’ait pas peur. Elle n’essaie pas de me cacher.

Les gens essayaient de me cacher et de me rendre moins sexy pour que je puisse être prise plus au sérieux. Je veux juste regarder à droite. »