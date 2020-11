Megan Fox demande officiellement le divorce de Brian Austin Green: rapport

L’actrice sort actuellement avec le musicien Machine Gun Kelly.

Après des mois à afficher sa relation avec Machine Gun Kelly sur les réseaux sociaux, Megan Fox a demandé le divorce. Le week-end dernier, Megan et MGK ont fait leurs débuts sur le tapis rouge ensemble aux American Music Awards. L’actrice a jailli de sa romance naissante avec la star du rap-rock lorsqu’elle l’a présenté avant ses performances de “Bloody Valentine” et “My Ex’s Best Friend”. Elle a dit: “Une fois dans une vie, la magie peut arriver. Pour ce prochain interprète, nous sommes tous sous son charme depuis ses débuts en 2012.” Alors que les fans ont regardé Megan et MGK faon l’un sur l’autre, l’actrice a été en désaccord avec son ex-mari, 90210 alun Brian Austin Green. Ils ont échangé des fouilles subtiles tout au long de l’année, mais Megan a décidé de mordre la balle et de demander officiellement le divorce immédiatement avant les vacances de Thanksgiving. Fox et Green se sont rencontrés en 2004 alors qu’elle avait 18 ans et qu’il avait 30 ans. Après trois ans de fiançailles et une rupture ou deux, le couple s’est marié en 2010. Ils se sont séparés plus tôt cette année en mai et partagent trois fils ensemble: Noah Shannon , 8 ans, Bodhi Ransom, 6 ans, et Journey River, 4 ans. L’année dernière, Fox a demandé au tribunal de rejeter sa dernière requête en divorce en avril 2019. [via]