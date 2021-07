Megan Fox baille à minuit lors de la première de Switchgrass en raison de l’augmentation des cas de Covid

Citant les inquiétudes de Covid, Megan Fox s’est retirée de la première de son prochain thriller Minuit dans le Switchgrass. Le film a été projeté selon le calendrier prévu au Regal LA Live mais sans ses acteurs principaux. Pour des raisons non divulguées, Bruce Willis n’a pas non plus assisté à la première. Le petit ami de Megan Fox, Machine Gun Kelly, qui a un petit rôle dans le film, était également absent. L’actrice de 35 ans avait prévu de faire une apparition mais s’est retirée de l’événement au dernier moment. Un représentant de Lionsgate a annoncé la nouvelle aux paparazzi et aux fans. Voici ce que la déclaration lit.

« En raison du récent mandat de masque californien et de l’augmentation des cas de COVID, Megan Fox n’assistera plus à la première ce soir. Nous apprécions votre compréhension. »

Minuit dans le Switchgrass a eu une production difficile à cause de la crise sanitaire mondiale, et c’est peut-être pourquoi Fox est trop prudent. Mais de toute façon, la première n’a pas été annulée et s’est déroulée comme prévu au multiplexe Regal LA Live du centre-ville de Los Angeles. L’événement tapis rouge d’une heure s’est déroulé à l’extérieur et a été suivi d’une projection en salle du film.

Le réalisateur Randall Emmett et les acteurs Lukas Haas, Caitlin Carmichael, Sistine Stallone et Olive Abercrombie étaient tous présents. Emile Hirsch étant la seule célébrité notable présente à l’événement, l’absence des acteurs principaux s’est fait sentir. Une distance sociale appropriée a été maintenue, les photographes et les journalistes n’ayant pas le droit de couvrir l’after-party pour limiter le nombre de personnes présentes.

Les mesures strictes étaient le résultat du mandat de masque restauré du département de la santé publique du comté de Los Angeles dans la ville. La nouvelle politique sur les masques est entrée en vigueur samedi soir et tous les résidents devront désormais porter des masques dans les espaces publics intérieurs, quel que soit leur statut vaccinal. Cette décision intervient au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 et des hospitalisations dans le sud de la Californie. En outre, la variante Delta la plus mortelle du virus Covid, qui a fait des ravages dans de nombreuses régions du monde, se propage aux États-Unis à un rythme affreusement rapide.

Minuit dans le Switchgrass marque les débuts en tant que réalisateur du producteur hollywoodien de longue date Randall Emmett (L’Irlandais, Niveau du boss). Le film sera une dramatisation basée en Floride de la terrifiante histoire vraie du tueur en série le plus dangereux du Texas.

Minuit dans le Switchgrass verra Megan Fox et Bruce Willis collaborer pour la première fois. Le duo incarnera les agents du FBI Karl Helter et sa partenaire Rebecca Lombardi qui, tout en enquêtant sur un réseau de trafic sexuel, croisent la route du tristement célèbre « Truck Stop Killer ». Ils font ensuite équipe avec Byron Crawford, agent du département des forces de l’ordre de Floride, qui suit l’affaire depuis des années. Lorsque Rebecca elle-même est enlevée par le tueur et que sa vie est en jeu, Byron n’a que quelques précieuses heures pour rassembler les derniers indices et attraper le célèbre tueur en série.

Megan Fox a récemment joué dans le très apprécié Jusqu’à la mort. La bande-annonce officielle de Minuit dans le Switchgrass est sorti le mois dernier et le film lui-même arrive en salles le 23 juillet. Cette nouvelle nous vient de People.