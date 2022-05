Megan Fox a « fait un trou » dans sa tenue pour avoir des relations sexuelles avec Machine Gun Kelly

Megan Fox a prouvé une fois de plus au monde qu’elle est super rock ‘n’ roll.

La collection de photos et de vidéos montre Fox posant devant la caméra avec et sans beau Machine Gun Kelly (MGK).

Elle a révélé un message texte plutôt impertinent au milieu des plans d’elle posant et canoodling avec MGK, dont le vrai nom est Colson Baker.

Fox et MGK ont partagé de nombreux clichés et messages adorés au cours des derniers mois, documentant leur amour tourbillonnant pour les âges (selon leurs mots).

Mais il semble que le public en ait assez de leurs bouffonneries et ils ont fustigé le duo adoré dans les commentaires.

Un deuxième a ajouté: « C ** t est tellement grincer des dents à ce stade. Nous comprenons que vous aimez tous baiser constamment, pas besoin d’en faire la publicité à chaque occasion. »

Un troisième leur a donné une torréfaction sarcastique: « Omg vous êtes comme sOoOo énervé et kEwL. »

Mais, même s’ils ont révélé le véritable sens de la chanson, il semble que Fox et MGK aient finalement atteint le point de sursaturation, tout comme Will Smith et Jada Pinkett-Smith à la fin de l’année dernière.