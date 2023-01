Megan est-elle la bande d’horreur sur Netflix ?

Cinéma

Après son passage dans les salles, on vous dit où voir Megan en streaming.

©IMDBLa bande d’horreur a été écrite par James Wan (The Conjuring)

Mégane Soit m3gan est l’un des films d’horreur les plus récents, qui explose le scénario des « jouets » qui prennent viebien que cela d’un point de vue plus moderne avec intelligence artificielle et, après son passage au cinéma, on vous dit si c’est dans Netflix ou où voir le film d’horreur en streaming.

La bande n’est pas sur Netflixpuisqu’il a été distribué par Images universellescependant les droits de diffusion en ligne proviennent de NBC Universal dont la plateforme de streaming aux États-Unis c’est Peacock.

+ Où diffuser le film d’horreur Megan ?

En Amérique latine, il n’a pas été confirmé que le film atteindra les plateformes de streaming, il n’y a donc pas de date, mais si c’est le cas, il devrait suivre le même cours que les autres titres Universal et être disponible sur HBO Max.

« Lorsque Gemma devient la gardienne de sa nièce orpheline de 8 ans, Cady, elle n’est ni en sécurité ni prête à être mère. Sous une pression intense au travail, Gemma décide de coupler son prototype M3GAN avec le Cady pour tenter de résoudre les deux problèmes, une décision qui aura des conséquences inimaginables.« , indique le synopsis du film sorti fin 2022.

La bande, qui Il disposait d’un budget de 12 millions de dollars.il a été écrit et produit par James Wanqui a été dans d’autres projets comme J’ai vu le jeu effrayant; La nuit du démon Oui Le sortilège alors que la maison de production était blumhouse qui a fait des bandes comme Halloween, Le téléphone noir Oui L’homme invisible.

Les stars du cinéma allison williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey Oui Stéphane Garneau-Monten.

