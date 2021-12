Megaman arrive sur Netflix dans un film d’action en direct

Megaman Il est l’une des grandes figures du monde du jeu vidéo. Mascotte d’entreprise influente Capcom, qui a su créer des franchises comme Combattant de rue Oui Resident Evil, le Blue Bomber, comme on l’appelle officieusement, a fait ses débuts sur la console Nintendo 8 bits en 1987. Ses débuts ont été un succès instantané, et les enfants de l’époque ont apprécié les aventures de ce sympathique guerrier futuriste autant que celles du plombier . Les frères Mario.

À l’origine, Megaman a été créé pour aider le Dr Thomas Light, mais son objectif a dû être modifié pour combattre les robots maléfiques créés par un autre Dr. :Rusé! Encore et encore dans chaque suite de jeu vidéo Megaman face à 8 menaces mécaniques et à leur créateur. Le personnage avait non seulement des suites, mais il y avait aussi des retombées de son histoire et même une série animée japonaise et quelques bandes dessinées Archie.

Megaman adaptera l’action en direct !

Il y a quelque temps, ils parlaient du film d’action en direct de ce héros du jeu et maintenant la confirmation est arrivée qu’ils travaillent sur un film mettant en vedette le Blue Bomber pour le service de streaming Netflix. Bonne nouvelle! Le personnage est populaire auprès de nombreuses générations de joueurs qui ont apprécié son histoire et chaque jeu vidéo dans lequel il est apparu.

Henri joost Oui Ariel Schulman Ils sont chargés de prendre Megaman au grand écran avec la difficile mission d’adapter cette histoire, en live action, sans décevoir de nombreuses générations fascinées par ce personnage qui a fait ses débuts il y a tant d’années. Megaman cette « coincé dans le coeur« de millions de joueurs qui l’ont célébré et apprécié encore et encore.

Le film de Megaman devait être développé par Studios du 20e siècle à l’origine jusqu’à ce que nous apprenions que le géant du streaming reprendra la bande. Joost et Schulman créditent les projets Poisson-chat Oui Puissance du projet. Ils travaillent sur le film Blue Bomber depuis 2017 dans différents rôles : ils écrivent et réalisent tous les deux le film tant attendu. Il faudra être vigilant !

