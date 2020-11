Megalo Box Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour

Chikara Sakuma a produit une série d’anime de boxe nommée Megalo Box, en l’honneur du cinquième anniversaire d’Akshita Joe produit par Thomas Entertainment.

Une adaptation de cette Megalo Box: The Double Fists of Fate Adaptation a été lancée en février 2018. Elle a déclenché sa première saison en avril 2018 et le public est désormais enthousiasmé par une deuxième saison.

Megalo Box Saison 2: Date de sortie

Finissant sa première saison le 29 juin 2018, la date de sortie de la deuxième série n’a pas encore été décidée. Le manager, Yo Moriyama, a déclaré qu’il cherchait à apporter un angle différent aux joies et étonnerait les fans.

Alors que vous pouvez diffuser Hulu, Crunchyroll et Netflix pour son audio original en japonais avec sous-titres anglais.

Megalo Box Saison 2: Acteurs

Mikio Shirato par Tatsuhisa

Chien indésirable par Yoshimasa Hosoya

Sachio par Michiyo Murase

Yuri par Hiroki Yasumoto

Nagasaki Nanbu par Shiro Saito

Fujimaki par Hiroyuki Kinoshita

Tatsumi Leonard par Makoto Tamura

Miyagi par Yohei Tadano

Yukiko Shirato par Nanako Mori

Intrigue de la saison 2 de Megalo Box

Le Japon a divisé ses habitants en deux groupes, un clan sous licence et sans licence.

Le cours accrédité reste au cœur de la ville tandis que l’autre cours vit dans la région des bidonvilles en périphérie. Le clan accrédité de haut niveau a adapté un sport moderne de boxe Megalo. Un sport de boxe qui doit avoir une prise dans le jeu.

Il est utilisé par les combattants pour maximiser leur vitesse et leur résistance en portant des montures métalliques et des gants mécaniques. Dans un conflit illégal; le jour de la merde, un jeune combattant doué subit des blessures.

