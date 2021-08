Megadeth annonce le remplacement de David Ellefson par le bassiste

Les membres de Megadeth préparent leur nouvelle tournée aux côtés du groupe de death metal Lamb of God, ils ont donc finalement annoncé qui sera le remplaçant du bassiste David Ellefson, qui a été licencié du groupe après que des allégations de rapprochement inapproprié avec un mineur aient émergé. Sur internet.

Il a été confirmé que, pendant la durée de « Metal Tout Of The Year », une tournée qui aura lieu entre août et octobre de cette année, Megadeth s’est tourné vers le talent de son ancien bassiste James LoMenzo, à qui Dave Mustaine a dédié quelques mots à travers une déclaration.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Iron Maiden partage un mini-documentaire sur la création de « Senjutsu »

« Je suis heureux d’annoncer que le bassiste de longue date et ancien élève de Megadeth, James LoMenzo, est gracieusement intervenu sur le ‘Metal Tour of the Year’. Les répétitions viennent de commencer et nous avons hâte d’écraser l’Amérique du Nord », a déclaré Mustaine.

« Je suis super excité de rejoindre à nouveau Megadeth pour le prochain » Metal Tour of the Year « , a déclaré LoMenzo. « Il n’y a pas de meilleurs fans que Megadeth. J’ai hâte de sortir et de partager de la musique avec vous tous. » L’histoire de LoMenzo avec le groupe remonte entre 2006 et 2010, jouant sur les albums « United Abominations » et « Endgame » en 2007 et 2009 respectivement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Écoutez Phoebe Bridgers interpréter « Nothing Else Matters »

Le mois dernier, Dave Mustaine a présenté quelques indices sur le remplacement d’Ellefson à Megadeth pour le 16e album du groupe. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé si LoMenzo a également contribué aux réenregistrements de l’album après avoir supprimé les pistes audio qu’Ellefson a enregistrées pour le matériel.

Mustaine a également abondé en rumeurs sur la possible collaboration entre Megadeth et Jason Newsted, un ancien membre de Metallica, déclarant que « cela n’allait pas arriver ». Newsted lui-même a également démenti ces rumeurs en mai dernier.