Mega Man ferait un défilement latéral vers Netflix

Mega Man va peut-être faire un grand saut dans le temps très, très bientôt. Les murmures d’un film inspiré de Mega Man circulent depuis 2018, mais une source proche d’IGN a fait savoir au média que Netflix était le boss final du chasseur d’androïdes à défilement horizontal préféré de tous. Ce projet de film ne serait pas la première incursion au cinéma pour le petit androïde bleu, mais ce serait le plus ambitieux à ce jour. Alors qui est Mega Man, et que savons-nous ?

méga homme est un personnage de jeu vidéo très populaire créé dans les premiers jours de Nintendo. Aussi appelé homme rock, la série était centrée sur la bataille du bien, représentée par le Dr Light et sa création, Mega Man, luttant contre le mal sous la forme de l’infâme Dr. Wily aidé par son armée androïde maléfique. Le jeu était avant tout une aventure amusante à défilement latéral. Bien qu’il y ait eu plus tard des tentatives pour rendre le jeu plus complexe, rien n’a jamais vraiment battu la formule originale. Mega Man absorberait les pouvoirs de tout androïde maléfique qu’il battrait au combat et serait capable d’utiliser ce pouvoir lors du prochain combat de boss, ce qui faciliterait la tâche si vous battiez les bots dans le bon ordre. Les joueurs seraient ensuite perdants dans un dernier groupe d’étapes où vous combattriez plus de créations du Dr Wily, comme un monstre d’argile géant qui change de forme, les boss précédents ou des robots-chars géants avant d’affronter le Dr Wily. .

Mais on ne sait pas grand chose. Supermarché, une société de production travaillant sur le film, a informé l’IGN de ​​la nouvelle. Une déclaration sur le site de la société indique : « Les fonctionnalités en cours incluent une adaptation de Mega Man de Capcom pour Chernin Entertainment et Netflix, qu’ils ont écrit et qu’ils réalisent. » Méga homme 11 est sorti en 2018, et c’est peu de temps après que les chuchotements susmentionnés ont commencé, reliant Henry Joost et Ariel Schulman au projet. Joost a publié une déclaration : « Nous sommes très excités à ce sujet. Je pense que nous allons bientôt avoir de grandes nouvelles à ce sujet. Je ne peux pas dire grand-chose pour le moment, mais c’est un projet très proche et cher à nos cœurs et nous sommes excités.

La prémisse pourrait être très intéressante. Mega Man, comme indiqué ci-dessus, est incroyablement populaire dans les jeux vidéo, mais cette popularité n’a pas été beaucoup explorée dans d’autres formes de médias. La première apparition du personnage dans les médias était dans une émission intitulée Capitaine N : le maître du jeu qui a été diffusé pour la première fois en 1989. À partir de là, il a eu un court épisode de trois épisodes dans un anime et deux tentatives de série, mais rien de vraiment révolutionnaire. Il y a beaucoup d’exploration à faire dans cette petite franchise amusante. Imaginez cette scène : peu de temps avant les protocoles COVID-19, j’ai pu voir l’Orchestre Transsibérien en concert et je me suis souvent demandé ce que ce serait de voir leur instrument sorciers de Hiver explosant en arrière-plan alors que Mega Man était à la recherche de Blizzard Man. Si vous n’avez pas entendu la chanson, fermez les yeux et écoutez-la. Il est facile de voir une aventure amusante s’ensuivre au rythme. Réalisez-le Netflix.





Il nous reste encore beaucoup de temps avant que de telles aventures ne se déroulent sur le streamer, mais j’espère que les informations commenceront à circuler un peu plus à ce sujet, peut-être en commençant par une annonce officielle de Netflix. Les fans de cette franchise, moi y compris, attendront avec impatience tous les détails à venir au cours des prochains mois.





