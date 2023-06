Meg 2: La tranchée a plus de rires, plus de requins mais plus de sang, révèle le producteur

Le producteur Lorenzo Di Bonaventura a promis plus de rires, plus d’attaques de requins, plus d’idées (mais toujours très peu de gore) dans la prochaine suite du film monstre, Meg 2 : La tranchée. S’adressant à Collider, Di Bonaventura a révélé à quoi ressemblait la réaction au suivi dirigé par Jason Statham lors des projections de tests, et cela ressemble certainement à Meg 2 : La tranchée offrira aux fans de la première sortie.





« Il a vraiment tenu son attrait, donc en faisant ce film, l’une des choses que nous avons apprises est que vous pourriez ajouter plus de comédie que nous ne le pensions à l’origine dans un film de requin, d’une certaine manière. Je pense donc que ce film est probablement plus drôle. Il y a certainement quelques beaucoup de rires dedans. Il y a plus d’attaques de requins. Il y a plus d’idées folles que nous avons testées sur le public. Donc, le film, il teste bien, mais plus important encore, le public semble s’y rapporter de manière très similaire au premier film . »

Malheureusement pour ceux qui recherchent plus de brutalité dans leur film sur les requins géants, Di Bonaventura a révélé qu’il n’y aura pas beaucoup plus de sang et de sang que le premier La méga. Bien qu’il nous assure qu’il aura un « avantage ».

« Ils repoussent le sang. Tant que vous ne faites pas de gore, ils acceptent en quelque sorte la nature amusante de celui-ci, vous savez? Et je pense qu’à cause de la nature amusante, cela enlève un peu le bord. ..Mais en même temps, le film doit avoir un certain avantage, sinon on a l’impression qu’il devient une parodie ou quelque chose du genre, et ce n’est certainement pas ce que c’est.Donc, je pense que la chose la plus délicate à propos de The Meg est de garder cet équilibre entre violence et humour. »

Le Stath frappera-t-il enfin un requin dans Meg 2 : The Trench ?

Comme le suggère le titre, Meg 2 : La tranchée plongera profondément dans la fosse des Mariannes, l’histoire passant beaucoup de temps dans ce mystérieux monde sous-marin.

« Je pense que le défi sera de trouver, d’une certaine manière, un autre monde sous-marin à explorer. Mon instinct dit que c’est la chose que nous devrons comprendre pour ne pas avoir l’impression que vous allez au même endroit. et encore et encore. Cette fois, nous passons beaucoup plus de temps là-bas, donc c’est différent. Vous êtes vraiment là pendant une longue partie du film, donc vous apprenez à le connaître, d’une certaine manière, et vous rencontrez des structures qui les gens ne savent pas sont là-bas, et des choses qui vont vous surprendre et surprendre les personnages. Mais je pense qu’une troisième fois, il pourrait sembler que nous dépassons notre accueil. Donc je pense que ce sera la tâche la prochaine fois est de comprendre quelle est la prochaine expérience sous-marine que vous voulez trouver ? »

Mais, la question demeure, avec Jason Statham qui frappe enfin un requin dans la suite ?

« Eh bien, pas exactement, mais peut-être que nous surpassons cette idée. Il pourrait tapoter de manière très violente. Il donne un coup de pied à un requin! »

Réalisé par Ben Wheatley à partir d’un scénario de Jon Hoeber & Erich Hoeber et Dean Georgaris, et basé sur le roman de Steve Alten, Meg 2 : La tranchée trouve Jason Statham et l’icône de l’action mondiale Wu Jing à la tête d’une équipe de recherche audacieuse lors d’une plongée exploratoire dans les profondeurs les plus profondes de l’océan. Opposés à des Megs colossaux et à des pillards environnementaux implacables, nos héros doivent distancer, déjouer et déjouer leurs prédateurs impitoyables dans une course palpitante contre la montre.

Meg 2 : La tranchée est prévu pour être publié le 4 août 2023 par Warner Bros. Pictures.