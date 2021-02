Méfiez-vous du défi Silhouette sur TikTok: ils peuvent inverser les filtres et vous voir sans vêtements

L’un des défis les plus populaires sur TikTok à l’heure actuelle est le Défi de la silhouette: jouer dans une danse se remettre de la lumière et avec l’aide d’un filtre à l’intérieur de TikTok pour s’assurer que seule la silhouette de la personne filmée apparaît dans le clip. Les clips des participants au défi sont particulièrement évocateurs, mais dans certains cas, ils ont été tournés par des auteurs et les auteurs sans vêtements ou simplement en sous-vêtements. La nature des vidéos peut cacher ce détail à un œil imprudent, mais l’utilisation de certaines applications simples de montage photo et vidéo peut neutraliser l’effet des filtres et des techniques de prise de vue pour révéler tous les détails des corps cachés aux silhouettes.

Le défi Silhouette repose sur la puissance évocatrice des silhouettes rétroéclairées: il n’est donc pas surprenant que les danseurs qui se prêtent au jeu expérimentent différents types de vêtements pour obtenir des effets différents à partir de chaque vidéo. Parmi les tiktokers qui ont rejoint le challenge, cependant, il ne manque pas de ceux qui voulaient se concentrer sur les formes de son corps tout en restant en sous-vêtements ou sans vêtements derrière la certitude que les filtres et les clichés en contre-jour protégeaient les détails sensibles des regards indiscrets. Le problème est que, sur une photographie ou dans un cadre, ce qui apparaît à l’ombre ne contient pas toujours des informations impossibles à récupérer.

Les informations contenues dans les zones grises des vidéos peuvent être récupérées dans certaines limites à l’aide d’outils disponibles en ligne gratuitement; ces procédures ne renvoient pas des images parfaitement visibles, mais dans certains cas suffisent pour restaurer les détails que les auteurs de la vidéo n’avaient sûrement pas l’intention de montrer en public. Ce qui est pire, c’est que non seulement les instructions détaillées sous-tendant ces procédures sont déjà apparues en ligne, mais aussi les premières communautés de personnes prêtes à partager les résultats des élaborations graphiques réalisées sur TikTok publiées ces derniers jours. Twitter, Reddit et d’autres plateformes éliminent déjà ce contenu, mais le conseil à ceux qui veulent se prêter au défi est de faites attention à ce qui est révélé de ce que vous portez ou ne portez pas.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂