Méfiez-vous des fausses applications CoWIN sur Google Play et App Store, l’application n’est pas encore en ligne

07 janv.2021

Alors que le pays se prépare à commencer sa campagne de vaccination contre le coronavirus, le gouvernement indien travaille sur une application appelée CoWIN, qui aide bien les utilisateurs à se pré-enregistrer pour le vaccin. L’application est actuellement dans sa phase de pré-production et n’a pas été mise en ligne sur Google Play Store ni sur aucun autre App Store. Cependant, profitant de la situation, de nombreuses fausses applications CoWIN ont été répertoriées sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Mercredi, le ministère de la Santé et de la Famille a envoyé un avertissement contre la fausse application CoWIN sur les magasins d’applications.

Certaines applications nommées « #CoWIN« apparemment créé par des éléments sans scrupules pour ressembler à la prochaine plate-forme officielle du gouvernement, sont sur les Appstores. NE PAS télécharger ni partager d’informations personnelles à ce sujet. #MoHFW La plate-forme officielle fera l’objet d’une publicité adéquate lors de son lancement. – Ministère de la Santé (@MoHFW_INDIA) 6 janvier 2021

Les fausses applications demandent aux utilisateurs de s’inscrire et d’exiger des informations sensibles telles que le numéro Aadhar, l’adresse du domicile, le nom et le numéro de téléphone portable.

Pour les non-initiés, CoWIN ou COVID-19 Vaccine Intelligence Network est une version remodelée du eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network), qui a été développée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le ministère de la Santé et de la Famille. L’application eVIN a été lancée en août 2020. L’application permet aux agents de santé et à ceux qui gèrent la chaîne du froid de mettre à jour les informations sur les stocks de vaccins après chaque séance de vaccination et permet aux responsables de la santé de surveiller les stocks et les flux de vaccins ainsi que les températures de stockage.

Comme mentionné ci-dessus, l’application CoWIN est actuellement en cours de développement. Une fois officiellement lancée, l’application sera disponible sur Google Play Store et Apple App Store. Les rapports suggèrent que l’application peut également fonctionner sur les appareils KaiOS.

Application CoWIN: à qui s’adresse-t-elle

Selon la vaccination COVID-19 des lignes directrices, le vaccin COVID-19 sera d’abord offert aux travailleurs de la santé, aux travailleurs de première ligne et aux personnes de plus de 50 ans, suivis des personnes de moins de 50 ans présentant des comorbidités associées en raison de l’évolution de la situation pandémique, et enfin à la population restante sur la base de l’épidémiologie de la maladie et de la disponibilité des vaccins.

Une pré-inscription sur la plate-forme CoWIN sera nécessaire pour la vaccination et il n’y aura aucune disposition pour les inscriptions sur place aux sites de vaccination.

Application CoWIN: comment s’inscrire

Selon un Actualités18 rapport, les citoyens qui ne sont pas des agents de santé de première ligne pourront s’inscrire au vaccin via le module d’inscription sur l’application CoWIN qui peut être téléchargé depuis Google Play Store ou l’App Store d’Apple. Cependant, il est à noter que l’application n’a pas encore été lancée.

Douze documents d’identité avec photo, y compris une pièce d’identité d’électeur, une carte Aadhar, un permis de conduire, un passeport et un document de pension, seront nécessaires pour l’auto-enregistrement sur le site Web de CoWIN, avait indiqué le Centre dans les directives.

Suite à l’inscription en ligne, le bénéficiaire recevra un SMS sur son numéro de portable enregistré à la date d’échéance, au lieu et à l’heure de la vaccination, un Document FAQ avait dit.

Application CoWIN: comment ça marche

Selon un Gizbot rapport, le secrétaire à la santé de l’Union Rajesh Bhushan a déclaré que l’application CoWIN comprend cinq modules: module administrateur, module d’inscription, module de vaccination, module de reconnaissance des bénéficiaires et module de rapport.

Selon le Actualités18 rapport, le module administrateur permet aux administrateurs de créer des sessions et les vaccinateurs et gestionnaires respectifs seront informés. Le module de vaccination servira à vérifier les coordonnées des bénéficiaires et à mettre à jour le statut vaccinal. Le module d’accusé de réception des bénéficiaires enverra des SMS aux bénéficiaires et générera également des certificats basés sur QR après la vaccination.

Le module de rapport préparera des rapports sur des détails tels que le nombre de séances de vaccination menées, le nombre de personnes y ayant participé, le nombre de personnes ayant abandonné.

L’application mobile CoWIN enverrait également des données en temps réel sur la température des installations de stockage frigorifique au serveur principal, avait déclaré Bhushan. Il s’agit principalement d’une extension du système eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) qui a été lancé en septembre.

