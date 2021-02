Méfiez-vous de la fausse escroquerie bancaire appelant avec un faux numéro

UNE Message SMS de la banque qui met en garde contre d’éventuelles escroqueries contre le destinataire: paradoxalement, c’est ainsi qu’un arnaque dangereuse qui cible les comptes bancaires des victimes. La dernière personne touchée est une femme de 55 ans qui s’est vue pour avoir pris l’appât des escrocs voler près de 60000 euros; l’histoire a été racontée au Corriere della Sera par l’avocat de la femme, mais le système utilisé peut être reproduit indéfiniment pour frapper n’importe qui car cela implique le fait que les escrocs peuvent appeler les victimes potentielles en utilisant le numéro de téléphone qu’ils veulent, faisant donc croire que vous êtes qui ils vouloir.

Le SMS initial

Le message à l’origine de l’arnaque provient d’un numéro qui peut être retracé jusqu’à celui de la banque des victimes. Dans le texte l’expéditeur prétend être le service anti-fraude l’institution et met en garde la victime d’éventuelles cyberattaques à son encontre; l’invitation est de suivre un lien vers une page Internet (évidemment conçu pour ressembler à celui de la banque usurpée) où des données personnelles doivent être saisies pour éviter une attaque qui n’est que redoutée.

L’appel du faux bureau anti-fraude

C’est précisément cette première étape qui donne aux escrocs le feu vert pour commencer avec la vraie arnaque: à ce stade en fait la fausse banque téléphonez à la victime usurpant toujours l’identité du service anti-fraude. L’opérateur demande confirmation de certaines opérations qui n’ont jamais été réellement effectuées, et la victime pense qu’elle est effectivement au centre d’une intrusion dans son compte courant. Les actions ultérieures de l’opérateur entraînent une envoyer des codes SMS et demander des confirmations, et aidez les escrocs à accéder au compte de la victime – qui pense plutôt travailler dans l’autre sens.

L’argent disparaît

Dans les jours suivants, les escrocs rappellent toujours sous couvert du service anti-fraude de la banque, et demandent à la victime de annuler les virements bancaires à la suite de l’attaque du pirate informatique. La victime accepte, sans savoir que ce qu’elle fait est plutôt autoriser le départ de l’argent qui se retrouvera ensuite dans les poches de vrais fraudeurs. Dans le cas de l’homme de 55 ans raconté par le Corriere della Sera, cette étape a été répétée trois fois: les transferts confirmés étaient respectivement de 16 900, 19 100 et 23 500 euros; la femme a seulement réalisé que l’argent avait vraiment disparu lorsqu’elle a vérifié le solde de son compte quelques jours plus tard.

Celle décrite est une véritable arnaque basée sur la tromperie, qui profite cependant d’un facteur technologique sous-estimé: la possibilité pour les fraudeurs de appeler n’importe qui avec le numéro qu’il veut. Les opérations de ce type sont rendues possibles d’une part par des opérateurs de téléphonie VOIP sur le sol étranger qui donnent cette possibilité à leurs clients, et d’autre part par un système de renvoi téléphonique qui leur permet de fonctionner sur son propre circuit. communications à partir de numéros déjà enregistrés sur le sol national.

Sans surprise, les victimes font instinctivement confiance aux escrocs – ce qu’elles voient associé aux SMS et aux appels téléphoniques est le numéro enregistré dans le répertoire comme celle de votre banque. En bref, commencer cette arnaque ne nécessite que certaines données personnelles de la victime, telles que le numéro de téléphone et le nom de la banque et de l’agence: des informations similaires – elles ont enseigné des épisodes tels que le vol de données à Ho Mobile – ne sont pas difficiles à trouver; les autres les fournissent aux victimes, en commençant par les formulaires de la page auxquels se réfère le premier SMS.

