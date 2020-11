Méfiez-vous de la fausse application Immuni, elle vole vos données et votre argent

Alors que les téléchargements duApplication immunitaire ralentir de plus en plus, ceux qui pratiquent escroqueries en ligne pense toujours que le logiciel de suivi des infections à coronavirus est toujours très populaire e utilise son nom pour essayer de propager des logiciels malveillants sur les téléphones de ceux qui essaient de l’installer. L’alarme a été lancée par l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique de l’Agence pour l’Italie numérique, qui ces derniers jours avec la collaboration de D3Lab a intercepté un système de distribution de virus qui, déguisé en applications immunitaires, une fois installé sur les téléphones. compromettant les données sensibles des utilisateurs.

Le malware derrière la fausse application Immuni

Le malware identifié est conçu pour agir sur les téléphones Android et a été distribué via un site Web – désormais inaccessible – qui dans les graphiques il se souvenait de celui du Play Store par Google. Le choix esthétique n’était pas accidentel: les pages devaient pour que les victimes se sentent en sécurité pour télécharger des logiciels à partir de la page, même s’ils ont fini par télécharger un vrai virus. Quiconque se trouvait sur la page de la fausse application Immuni – peut-être annoncée via les réseaux sociaux, les chaînes de Saint Anthony ou les publicités – était confronté à un bouton pour télécharger le système de suivi qui, cependant, téléchargeait des logiciels malveillants potentiellement dangereux sur le téléphone.

Selon les chercheurs, le logiciel frauduleux pourrait se déguiser également derrière les noms d’autres applications populaires comme ceux de Credem, PayPal et Intesa SanPaolo, et une fois installé, il avait le pouvoir d’envoyer aux auteurs de nombreuses informations sur les victimes de l’arnaque, qui pourraient ensuite être utilisées pour usurper son identité sur les sites bancaires à domicile.

Protections Android

Installez l’application réellement ce n’était pas si simple. En fait, le système d’exploitation Android utilise des systèmes de protection contre les applications installées à partir de sources extérieures à sa boutique numérique Play Store. Pour installer la fausse application Immuni, il fallait donc avant tout tomber dans le piège escrocs en appuyant sur le bouton de téléchargement, puis recherchez et lancez le fichier que vous venez de télécharger, mais pas seulement. À ce stade, en fait, une boîte de dialogue du système d’exploitation a averti que les installations provenant de sources non fiables sont généralement bloquées et qu’il était nécessaire de les débloquer en visitant les paramètres du téléphone.

L’utilisateur devait suivre l’indication, rechercher des paramètres de sécurité du téléphone, identifiez la voix qui permet aux sources dangereuses d’installer des applications sur votre smartphone et sélectionnez-le. À ce stade, une autre boîte de dialogue a averti que l’action pourrait compromettre la sécurité de l’appareil: l’utilisateur devrait avoir accepter le risque, puis revenez aux téléchargements effectués par le navigateur et réessayer la procédure l’installation, qui a réussi à ce stade.

Comment se défendre

Le site auquel se réfère l’alarme de l’équipe d’intervention d’urgence informatique n’est plus accessible, mais il ne peut être exclu que l’infrastructure réapparaisse à d’autres destinations virtuelles. Le conseil pour rester protégé dans tous les cas est simple à suivre: en général, il suffit d’installer un logiciel bien connu provenant uniquement de l’application Google Play Store, et en général éviter d’accorder des autorisations au système d’exploitation pour installer des applications à partir de sources dangereuses.