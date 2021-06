Méfiez-vous de ce trophée dans PS5 Stunner Ratchet & Clank: Rift Apart

Oh, les jeux d’insomnie ! Ratchet & Clank: Rift Apart est incroyable, mais le développeur a remporté l’un de ses trophées, faisant d’un Platinum potentiellement facile un véritable boulon dans vos bottes. Le développeur voulait clairement que les pots virtuels du jeu soient très simples à débloquer – après tout, vous n’avez même pas besoin de trouver Tous les emplacements des objets de collection, juste certains d’entre eux.

Cependant, un Trophée, Caractère changeant, vous oblige à toucher tous les cristaux de Blizon – ce sont des runes qui vous permettent de basculer entre les dimensions – sur deux des planètes principales du titre : Blizar Prime et Cordelion. Cela devrait être simple – vous pouvez retourner à n’importe quel emplacement précédent une fois que vous avez de toute façon battu la campagne – à l’exception du fait que certains des cristaux Blizon dont vous avez besoin sont perchés sur un rail de broyage sur Blizar Prime auquel vous ne pourrez plus jamais accéder.

Évidemment, vous pouvez rejouer le jeu une deuxième fois – il y a même Nouveau jeu+ – et les attraper sur une nouvelle course, mais c’est quelque peu frustrant de voir tous les efforts d’Insomniac Games faire un confortable trophée Platinum annulé par cet oubli. Il est possible que le développeur corrige cela, mais si ce n’est pas le cas, assurez-vous simplement de faire très attention lorsque vous rectifiez le rail vers la fin de Blizar Prime.