Meet Me @ Edith Johnson de The Altar : « Je préfère tomber d’une falaise que de perdre ma voix » | Ma vie en 20

Pour célébrer la sortie de Model Citizen, nous faisons un voyage dans le passé avec Edith Johnson de Meet Me @ The Altar.

Le pop punk connaît peut-être une résurgence en ce moment, mais pour les natifs de Floride et du New Jersey, Meet Me @ The Altar, le genre n’est pas seulement une tendance TikTok éphémère sur laquelle prendre du poids, c’est un engagement à vie.

Composé de la guitariste-bassiste Téa Campbell, de la batteuse Ada Juarez et de la chanteuse Edith Johnson, [email protected] s’est formé en 2015 sur Internet (où d’autre ?) monde rassis et croustillant de pop punk qui se lance et crie dans le 21e siècle. « Nous savions qu’en commençant cela, ce ne serait pas facile », a déclaré Téa dans un profil avec Pierre roulante plus tôt cette année. « Mais nous avons accepté que nous devions prendre la voie la plus difficile, afin que la fille noire de 12 ans qui nous regarde puisse le faire en toute simplicité. »

Jusqu’à présent, les choses se sont plutôt bien passées. Après des cosignatures avec All Time Low et The Wonder Years, le groupe a reçu le soutien du Black Creators Fund de Halsey, puis a signé sur son label de rêve Fueled by Ramen (qui abrite Paramore, Fall Out Boy, Twenty One Pilots). Alors que les premiers singles ‘Garden’ se sont avérés populaires auprès des fans, le groupe a fait d’énormes progrès dans l’écriture de chansons sur leur nouvel EP, Citoyen modèle.

Citoyen modèle est une tranche de 6 pistes de perfection pop punk et prouve quelque chose que nous avons toujours spéculé à propos de [email protected] : qu’ils ont le cœur, la passion et la sincérité pour rendre le pop punk pertinent pour toute la nouvelle génération, et le rendre jusqu’au bout jusqu’au sommet.

Pour fêter la sortie de Citoyen modèle, nous avons envoyé notre My Life In 20 questions pour qu’Edith y réponde. Lisez ses réponses après le saut et gardez les yeux ouverts pour un projet très spécial que nous lancerons avec l’aide de Téa et Ada le mois prochain 🤫👀

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020 ?

Il m’est difficile de me détendre et de ne rien faire, ce qui est une bénédiction et une malédiction.

19) Quelle était votre émission en direct préférée en 2019 (avant la pandémie) ?

Mon émission en direct préférée était lors de la toute dernière tournée que nous avons faite juste avant que Covid ne frappe. Nous avons joué un house show à Richmond et nous l’avons emballé ! À l’époque, bien sûr, nous n’étions même pas aussi « grands » que maintenant, mais malgré cela, beaucoup de nos fans sont venus ! Tout le monde s’amusait, chantait et semblait oublier leurs soucis. Je pense que tous les groupes pop punk qui montent rêvent de jouer un super show house plein à craquer, donc ça devrait être mon préféré.

18) Quelle a été la chose la plus importante qui s’est passée dans ta vie quand tu avais 18 ans ?

J’ai perdu un ami à 18 ans, ce qui m’a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont n’importe qui peut mourir à tout moment, quel que soit son âge. C’est la première personne proche de moi que j’ai perdue et qui m’a aidé à comprendre à quel point la vie est trop courte pour ne pas faire ce que l’on veut. Il n’avait que 18 ans, donc ça a frappé un peu plus.

17) Qui était ton coup de cœur à 17 ans ?

Mon coup de coeur entre 14 et 17 ans était Chris Motionless et Oliver Sykes parce que… je veux dire, regarde-les !

16) Que pourriez-vous faire pendant 16 heures sans vous ennuyer ?

Je sais que puisque je suis un chanteur, cette réponse pourrait être un cliché, MAIS ….. Je pourrais LITTÉRALEMENT chanter pendant 16 heures DIRECTEMENT et ne pas m’ennuyer.

Rencontrez-moi à l’autel. Photo : Lindsay Byrnes

15) Qu’avez-vous détesté à 15 ans que vous aimez maintenant ?

Je détestais les légumes lourds quand j’avais 15 ans, mais maintenant je les aime. Juste des choses comme les choux de Bruxelles et le brocoli étaient si dégoûtantes pour moi !!

14) Par quelle émission de télévision étiez-vous obsédée à 14 ans et pourquoi ?

À 14 ans, mes émissions préférées étaient The Fosters, Twisted et Teen Wolf.

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose que vous êtes superstitieux?

Je suppose que vous pourriez dire que je suis superstitieux sur certaines choses. Ne posez jamais votre sac à main par terre !! Vous deviendrez fauché. Le craquement des miroirs est en fait une malchance.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi ?

Si je pouvais vivre la vie de n’importe quelle autre personne pendant 12 heures, je choisirais certainement Beyoncé, car qui ne voudrait pas être Beyoncé ???

11) Quel était votre film préféré à 11 ans ? Qu’avez-vous aimé à ce sujet?

Probablement ce film American Girl Doll appelé Chrissa. Mes sœurs et moi avions beaucoup d’American Girl Dolls, donc j’étais toujours très excitée quand elles faisaient des films à leur sujet.

10) Quelle mauvaise habitude voulez-vous arrêter dans dix ans ?

Action de douter de moi.

9) Quelle était ta plus grande peur quand tu avais 9 ans ?

Ma plus grande peur quand j’avais 9 ans était les pots de porta. Vers cet âge, j’ai rêvé d’utiliser un pot de porta et d’être mangé par un alligator en l’utilisant… parce que l’alligator se trouvait en quelque sorte dans les toilettes.

8) Quand tu avais 8 ans, que voulais-tu être quand tu serais grand ?

Je ne pense pas que j’étais honnêtement sûr de ce que je voulais être encore. Je vivais un peu comme un enfant de 8 ans.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable ?

Je suis le plus coupable de la cupidité! Quand il s’agit de tout ce que je fais, j’en veux toujours plus. Je veux toujours être meilleur et je veux toujours être plus grand. Je veux être le meilleur en tout et battre tout le monde !

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous ?

Il faudrait que ce soit Beyoncé & Jay Z, Malcom X, Tupac, Michael Jackson et Angela Davis. Ce sont toutes des personnes à qui je veux vraiment parler !!

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Cinq choses sans lesquelles je ne peux pas vivre sont la musique, la nourriture, ma famille, les filles (Téa & Ada) et ma voix. Parce que je préfère tomber d’une falaise que de la perdre lol.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Si je devais me décrire en quatre mots, je choisirais : bizarre, sans excuse, confiant et fou.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Incubus – ‘Wish You Were Here’, Stevie Wonder – ‘Isn’t She Lovely’, et Norah Jones – ‘Sunrise’.

2) Nommez deux choses sur votre bucket list.

Deux choses sur ma liste de choses à faire sont le parachutisme et gagner un Grammy.

1) Qui ou quel est votre seul véritable amour ?

Pour quoi, la musique est mon seul véritable amour ! Pour qui, je me demande la même chose !

