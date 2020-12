Meek Mill tease la date de sortie de janvier: « De nouvelles flammes arrivent »

Meek Mill promet de « nouvelles flammes » à venir en haut de l’année.

Meek est resté actif ces dernières semaines grâce à la popularité croissante de Clubhouse, entre autres. Meek semble toujours être une cible, le public cherchant à le poursuivre pour tout ce qu’il peut, y compris les 20 € qu’il a donnés à de jeunes arnaqueurs pour une bouteille d’eau. Après avoir tease une nouvelle entreprise de plate-forme de streaming avec Lil Durk, Lil Baby et 21 Savage, Meek a également continué à redonner à la communauté de toutes les manières possibles. Bien qu’il ait été extrêmement occupé, Meek semble toujours trouver un moyen de créer de la musique. Bien que cela ne fasse qu’un mois depuis la sortie de son dernier EP, Pack de quarantaine, il semble que Meek était prêt à en sortir encore. Après avoir tease de la nouvelle musique le mois dernier, Meek a publié un autre extrait cette semaine de ce qui pourrait arriver en 2021.

Mike Coppola / pour TIDAL Il y a quelques jours, Meek a publié une histoire Instagram taquinant les fans avec un bref extrait de musique qui s’est interrompu avant que le rythme ne baisse. La vidéo était sous-titrée avec le libellé «de nouvelles flammes à venir le premier janvier». Nous ne savons pas si Meek tease la suite de Championnats, ou s’il va simplement sortir un nouveau single ou une nouvelle vidéo, mais nous savons que cela arrivera bientôt et qu’il a beaucoup plus de musique en réserve.