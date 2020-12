Meek Mill saute le DJ Akademiks sur le clubhouse

DJ Akademiks a rejoint le Clubhouse hier soir.

Meek Mill était là pour le saluer.

Meek a accusé AK de remuer les choses dans la culture et de causer des problèmes dans les communautés. Il a spécifiquement évoqué AK en publiant des photos de Meek lorsqu’il était en probation. Ak a déclaré que Meek l’a eu pour lui depuis que Drake a fait le clown en 2015 et a reçu des reçus sur Mill pour l’avoir payé pour une promotion lorsque Meek a nié l’avoir fait. Il a fini par s’échauffer.

https://www.youtube.com/watch?v=SkFzWxN1z74

« Akademiks, si nous étions dans une pièce et que vous me parliez comme ça. Comme, vous hurlez comme ça, ça n’aurait pas lieu, » dit Meek. «Si vous remuez un bœuf et que quelqu’un meurt, vous en faites partie. C’est une conspiration pour ce bœuf.