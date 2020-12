Meek Mill rend la faveur sur « N’est-ce pas drôle » de Vory

Vory est de retour en action avec son projet éponyme. Son stylo s’est avéré quasiment invaincu, produisant des efforts de nomination aux Grammy Awards et diffusant un niveau de musique incroyable au fil des ans. Au cours de 15 chansons, VORY met l’auteur-compositeur-interprète au premier plan avec des apparitions de Starrah et BEAM.

L’un des nombreux points forts du projet est aux côtés de Meek Mill. Après les deux apparitions de Vory sur PACK QUARANTAINE, Meek Mill a livré un couplet chargé en échange de l’aide de Vory sur «Middle Of It» et «Think It’s A Game». Meek correspond à la vulnérabilité émotionnelle de Vory sur le disque alors qu’ils réfléchissent sur l’amour passé Boi-1da et la production de The Rascal.

Découvrez « Ain’t It Funny » de Vory ft. Meek Mill ci-dessous. Découvrez l’ensemble du projet ici.

Paroles de citations

Merde, tu vas agir comme ça?

Merde, comment tu as un putain de dos comme ça

Après avoir passé un moulin sur ton cul, les souffler comme ça

Je te baise bien par derrière comme ça