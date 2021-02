Meek Mill Kobe Bryant Lyric: Pourquoi les fans sont en colère contre le rappeur

Les médias sociaux n’ont pas été gentils avec Meek Mill jusqu’à présent en 2021.

Il a d’abord été critiqué pour avoir organisé des émissions emballées à Houston aux côtés de Bow Wow, alors que les cas de Covid-19 étaient à la hausse.

Puis, plus tôt en février, il a presque eu une bagarre physique avec Tekashi 6ix9ine à l’extérieur d’une boîte de nuit à Miami.

Maintenant, le rappeur fait face à une réaction violente pour une lyrique sur Kobe Bryant et sa mort tragique en janvier 2020 que les fans qualifient d ‘ »insensible ».

Les paroles de Meek Mill Kobe Bryant en question:

«Et si jamais je manque, je sors avec mon hélicoptère, ce sera un autre Kobe», peut-on entendre dans la collaboration divulguée avec l’artiste Lil Baby.

Cela a incité les fans et les utilisateurs des médias sociaux à lancer un «mouvement d’annulation» contre le rappeur.

Les paroles de Meek Mill sont-elles de mauvais goût, ou les gens y sont-ils trop sensibles?

La raison pour laquelle tant de fans et de gens sont bouleversés est sa référence à la légende décédée, Kobe Bryant, qui a été tragiquement tuée l’année dernière dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie.

Les paroles sont considérées par beaucoup comme «trop tôt», puisque la mort de Bryant était juste l’année dernière. D’autres estiment que les paroles sont insensibles et irrespectueuses.

L’émission de radio, Le club du petit-déjeuner a parlé de cet incident dans leur récent podcast, et Charlamagne tha God a dit que « les rappeurs disent des trucs comme ça tout le temps » et que cela ne semble pas être un gros problème.

Les gens seraient-ils aussi bouleversés s’il faisait des paroles sur Mac Miller et la drogue ou sur l’overdose de Juice Wrld?

Meek Mill a répondu à la réaction en s’adressant à Twitter.

Dans une paire de Tweets, Mills aborde l’idée de la culture d’annulation et la façon dont les gens se joignent rapidement au mouvement et à la tendance.

« Ils paient pour vous influencer maintenant … c’est presque comme un » réveil « du contrôle mental », a tweeté Mill.

Alors qu’il y avait des gens qui senti bouleversé par les paroles, comme un fan qui a tweeté que les paroles est «farfelu, insensible, irrespectueux, inutile», il y avait des utilisateurs de médias sociaux qui ne pensaient pas du tout que les paroles étaient offensantes.

Cela a créé une discussion et une dispute dans le fil sous ses tweets.

«Vous avez tous besoin de vous détendre. Cette barre de kobe était le feu », a tweeté un Twitter.

L’anniversaire d’un an de la mort de Kobe Bryant et Gigi Bryant n’était que le mois dernier.

Vanessa Bryant, l’épouse de Kobe, a récemment déclaré qu’elle ne voulait aucun hommage à Kobe et à sa fille, Gigi, à l’occasion du premier anniversaire de leur mort il y a quelques semaines à peine.

Si c’est trop brut et trop émouvant pour Vanessa, il semble que c’est trop insensible pour faire un lyrique comme ça maintenant.

Même si les intentions de Mill étaient pures et que les paroles étaient un hommage, cela semble un peu sourd.

La mort de Bryant ayant eu lieu il y a un peu plus d’un an, beaucoup ont récemment célébré sa mémoire et ce qu’il représentait pour le monde et la culture.

Lebron James s’est rendu sur Instagram pour partager un hommage à Kobe Bryant et Nipsey Hussle, qui étaient tous deux des légendes à leur manière dans la ville de Los Angeles et qui sont maintenant décédés.

Son nouveau portrait dans sa maison montre comment Bryant vit toujours dans le cœur des gens et qu’il semble qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne devienne un lointain souvenir.

Les paroles de Meek Mill sur Kobe sont toujours discutables.

Dans un monde où la culture d’annulation est si puissante, il y a des gens qui disent des choses juste pour aller contre le peuple.

Dans ce cas, il semble que Mill ait pu avoir de bonnes intentions; cependant, il est peut-être trop tôt pour parler de la légende décédée qui était Kobe Bryant.

