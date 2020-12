Meek Mill et Vory unissent leurs forces pour le clip vidéo « Middle Of It »

Suite à la sortie de son dernier projet, « Quarantine Pack », Meek Mill s’est associé à Vory pour déposer un visuel pour « Middle Of It ».



Près d’un mois après la sortie de son dernier projet, Pack de quarantaine – un EP de quatre chansons avec 42 Dugg, Lil Durk et Vory qui est sorti le 20 novembre – Meek Mill est de retour avec un nouveau visuel somptueux pour le morceau, « Middle Of It ».

La vidéo commence avec Meek fléchissant ses chaînes glacées, fumant et se tenant devant plusieurs Bentleys et Phantoms garés. À partir de là, les plans se transforment périodiquement en plans de liasses d’argent et d’images de la fête du 28e anniversaire de 21 Savage sur le thème des années 70 à Atlanta plus tôt cette année, donnant intentionnellement aux téléspectateurs un FOMO majeur.

La variété constante d’effets visuels utilisés dans cette vidéo est difficile à suivre, de la meilleure façon possible – il n’y a jamais un moment ennuyeux. Entre l’insertion créative de photos, le dessin de gribouillis, de roses en papier et de transitions trippantes, la vidéo aura les yeux rivés dessus du début à la fin et sérieusement à l’écoute des paroles.

Regardez la vidéo complète ci-dessus.