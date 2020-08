Méditation et pierres, tout à faire pour notre paix

La méditation est une partie importante de la routine quotidienne. C’est à ce moment que nous nous consacrons à être simplement pleinement dans le moment présent. Arrêtez de prêter attention au flux de pensées et aux stimuli externes, afin qu’à travers la culture d’une respiration rythmée et calme et de l’immobilité physique, contemplez la scène actuelle et rapprochez-vous de l’espace sacré interne, où nous trouvons la flamme sacrée de notre essence divine.

En méditant quotidiennement, nous transformons notre univers intérieur et ouvrons l’espace pour devenir un canal d’inspiration, renforçant l’intelligence intuitive, la sagesse intérieure et surtout, augmentant le sentiment de plénitude et de paix. En approfondissant la pratique et la vie méditative, nous commençons à mieux nous écouter et à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous devons exprimer notre individualité unique et essentielle.

Pour les femmes qui vivent des saisons et des rythmes cycliques différents, utiliser des pierres précieuses et des pierres précieuses lors de la pratique méditative peut être une expérience très révélatrice! Aider à transformer tout notre être, en plus d’activer notre pouvoir de guérison. La pratique peut être faite quand vous le souhaitez, étant très favorable pendant la période prémenstruelle et menstruelle, où nous sommes plus ouverts et connectés avec notre force féminine sacrée intérieure.

Choisissez l’une de ces pierres avant de vous asseoir pour méditer:

Pierre de lune

C’est une pierre qui apporte les qualités des énergies lunaires. Il aide à connecter et à renforcer nos cycles internes, à l’équilibre émotionnel et à développer des capacités psychiques et intuitives. Il est lié à la glande pinéale.

Améthyste

C’est une pierre avec une belle énergie, car elle nous relie à notre côté spirituel et tout comme la pierre de lune, elle développe notre intuition. Il aide à la purification de l’utérus et à la désintoxication. Puisque nous accumulons souvent des souvenirs et des émotions non qualifiés et négatifs dans nos utérus, cela peut générer plusieurs maux.

Quartz rose

C’est l’une des pierres les plus connues. Comme cela fonctionne avec nos blessures et la transmutation de ces émotions par l’amour, il est également excellent pour améliorer l’énergie utérine, car il aide à gérer la mémoire accumulée des anciennes relations et des modèles d’énergie qui peuvent être accumulés dans l’utérus. C’est aimer et nourrir.

Cornaline

C’est une pierre qui nous donne du courage, augmente notre énergie vitale et stimule positivement le métabolisme.

Turquoise

L’une des pierres considérées comme sacrées dans l’Antiquité. Cela aidera à la timidité et à l’introspection, à absorber les énergies négatives et la dépression. Il contribue à l’intuition et au développement de la vision, qui est toujours plus forte pendant la période menstruelle chez la femme.

Malachite

C’est la pierre de la nouvelle ère dans laquelle nous vivons. Cela aidera une fois de plus à éliminer les inhibitions et à exprimer des sentiments, ce qui favorise un utérus et un cycle plus heureux et plus libres. C’est une pierre merveilleuse pour soulager les crampes menstruelles et faciliter le travail. J’utilise cette pierre pour aider au travail de guérison, avec la tourmaline verte.

Chrysocolle

C’est l’une des pierres que j’aime le plus. C’est la pierre de la femme et du féminin, qui fait remonter la force du féminin créateur à la surface et de manière à pouvoir l’exprimer, puisque c’est l’une des qualités et des potentiels de notre ventre: la création. À la fois d’une vie et de rêves, de projets et d’un nouveau moi.

Unakita

C’est aussi sur ma liste de favoris. Il renforce notre amour-propre et notre estime de soi et est lié à l’énergie féminine.

Tourmaline noire

C’est l’une des pierres de protection les plus puissantes, neutralisant toutes les énergies négatives, purifiant nos énergies et détoxifiante. Cela nous aide à voir le côté positif des choses en plus de nous amener sur le terrain. Il renforce le système immunitaire et protège nos utérus qui sont plus susceptibles d’absorber l’énergie (tout) pendant la période menstruelle.

Jade

C’est une pierre qui aidera au soulagement des crampes menstruelles et également à la régularisation hormonale.

Hématite

C’est comme la tourmaline noire, une pierre de protection qui aide à éliminer les énergies négatives, cependant, c’est une pierre de renforcement. C’est une énergie plus Yang, qui renforce notre volonté, notre confiance, notre sécurité et notre estime de soi, c’est-à-dire qu’elle développe notre amour-propre. L’amour pour notre corps, notre ventre, nos cycles et notre essence. En plus d’aider à réduire la timidité.

Vous pouvez essayer chaque pierre ou celles qui vous sont les plus accessibles. Tenez une main pendant la méditation ou près de votre ventre et observez ce que cela apporte et ajoute à votre méditation. Il est incroyable de réaliser que chaque cristal et bijou a sa propre force et sa propre signature. Il n’est pas nécessaire que ce soit une pierre très grosse ou rugueuse, l’important est que ce soit facile et que vous vous identifiez à son énergie. Généralement, lorsque nous achetons une pierre, un cristal ou un bijou, nous sommes attirés par celui qui a l’énergie et les vibrations dont nous avons le plus besoin. Alors, ouvrez-vous pour en faire l’expérience sans vous accrocher aux qualités et propriétés que nous trouvons là-bas.

C’est de l’expérimentation. C’est l’individualisation. C’est trouver ce qui complète et améliore ce qui manque. Et maintenant? Allons-nous méditer?

1- Asseyez-vous avec votre colonne vertébrale droite et confortable.

2- Fermez les yeux et prenez une respiration consciente et nasale. Inspirez par les narines en 1 fois (ex. 4 secondes) et expirez deux fois plus longtemps (ex. 8 secondes).

3- Laisser les paumes des mains face vers le haut sur les genoux, ou les jambes, et placer le dos de la main gauche sur la paume de la main droite. Sur la main gauche, laissez la pierre que vous avez choisie.

4- Restez dans une position d’observateur, devenant aussi présent que possible. Observer la respiration, le corps, le ventre et le cristal que vous avez choisi. Observer les sentiments et les pensées, en vous permettant simplement d’être impliqué dans ce moment.

5- Restez au moins 5 minutes et augmentez progressivement à mesure que la pratique devient confortable.