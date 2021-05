Medina Spirit remporte le 147e Derby du Kentucky

Cognac Leyrat 8 ans 40°

COGNAC LEYRAT 8 ans 40% Cognac, France / Poitou-charentes La version 8 ans des Cognac Leyrat fait suite au 6 ans, au caractère léger et finement fruité, qui avait remporté une médaille d’or au Spirits Challenge de Londres en 2009. Elle nous propose de découvrir cette maison sous un jour plus puissant, au boisé plus nuancé et plus épicé. NOTES DE DEGUSTATION Nez : frais, nuancé. Les fleurs et les fruits (pomme, poire) évoluent sur les fruits secs (amande, abricot) et exotiques (mangue). . Bouche : Elle débute par des notes végétales (herbe, coriandre) puis évolue sur les fruits compotés et les fleurs capiteuses. Finale : longue, riche. Bois précieux et encens. En rétro-olfaction, on trouve des abricots secs et du rancio (cerise à l’eau de vie).. Leyrat cognac 8 ans est disponible à l'achat et au meilleur prix sur le site de Pomme d'Ambre, votre épicerie fine en ligne. Retrouvez les produits sélectionnés pour leurs qualités et leurs bienfaits. Goûtez Pomme d'Ambre !