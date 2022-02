Medina Spirit dépouillé de la victoire du Kentucky Derby

Le vainqueur du Kentucky Derby de l’année dernière, Medina Spirit, a été privé de la victoire en raison d’un test de dépistage de drogue positif, et Mandaloun a été déclaré vainqueur après une décision des commissaires de course de l’État lundi.

Le Medina Spirit, décédé depuis, a été testé positif après la course en mai dernier pour un stéroïde, la bétaméthasone, qui est légal dans le Kentucky mais interdit le jour de la course. Le test positif a semé la tourmente dans la course de chevaux la plus connue au monde et jeté un projecteur peu flatteur sur l’entraîneur Bob Baffert, considéré comme le visage des courses de chevaux après avoir guidé les chevaux vers la Triple Couronne en 2015 et 2018.

Medina Spirit a terminé une demi-longueur devant Mandaloun dans la course, donnant à Baffert ce qui était alors son septième titre du Kentucky Derby. Baffert a ensuite été banni pendant deux ans par Churchill Downs suite au test positif.

La décision de lundi de la Kentucky Horse Racing Commission fait de Medina Spirit le deuxième cheval en 147 ans d’histoire de la course à être disqualifié pour une substance interdite; le premier était Dancer’s Image en 1968, une décision qui a donné la victoire à Forward Pass. La seule autre disqualification a eu lieu en 2019 lorsque Maximum Security a été pénalisé pour ingérence, donnant la victoire à Country House.

Suite à l’annonce des commissaires de course, Churchill Downs a publié une déclaration déclarant Mandaloun vainqueur du Kentucky Derby et félicitant le propriétaire et éleveur Juddmonte Farms, l’entraîneur Brad Cox et le jockey Florent Geroux. Cox devient le premier natif de Louisville à remporter le Derby, et les propriétaires de Mandaloun recevront la bourse du gagnant de 1,8 million de dollars.

« Nous sommes impatients de célébrer Mandaloun à une date future d’une manière qui corresponde à cette distinction rare », indique le communiqué.

La piste prévoit de remplacer Medina Spirit par Mandaloun sur le panneau du paddock honorant le vainqueur du Derby mardi. Mandaloun devrait participer à la Coupe saoudienne de 20 millions de dollars à Riyad, en Arabie saoudite, samedi. Le gagnant reçoit 10 millions de dollars.

La commission des courses a également suspendu Baffert pendant 90 jours et infligé une amende de 7 500 € à l’entraîneur du Temple de la renommée lundi. La décision fait suite à une audience du 14 février qui était fermée au public et aux médias.

Clark Brewster, un avocat de Baffert, a déclaré qu’il ferait appel de la décision.

« Cette décision représente une entorse flagrante aux faits et à la loi », a déclaré Brewster, « mais les nombreuses déclarations publiques des responsables du KHRC au cours des derniers mois ont clairement indiqué que le sort de Bob Baffert avait été décidé avant même que nous ne nous asseyions pour un audition devant les trois commissaires, dont l’un est directement employé par Churchill Downs en tant que directeur de course à Turfway Park.

Le California Horse Racing Board (CHRB) a déclaré qu’il honorerait la suspension de Baffert sur ses pistes. Il est basé à Santa Anita, où il a déjà remporté certaines des courses de préparation des 3 ans de cette saison pour le Kentucky Derby.

Medina Spirit s’est effondrée et est décédée le 6 décembre d’une crise cardiaque à la suite d’un entraînement à Santa Anita, moins d’un mois après avoir terminé deuxième de la Breeders ‘Cup Classic à Del Mar. Une autopsie n’a trouvé aucune cause définitive de la mort du cheval.

Baffert a d’abord nié tout acte répréhensible après qu’un test de dépistage de drogue après la course ait révélé 21 picogrammes de bétaméthasone dans le système du cheval. Baffert a reconnu plus tard avoir traité le cheval avec une pommade topique contenant le corticostéroïde pour une inflammation cutanée.

Churchill Downs a par la suite suspendu Baffert, citant une récente série de tests de dépistage de drogue ratés par ses chevaux. Baffert a poursuivi la commission des courses en juin dernier, demandant la garde d’échantillons restants du sang et de l’urine de Medina Spirit pour des tests ultérieurs afin de prouver que le stéroïde ne provenait pas d’une injection.

Un autre avocat de Baffert, Craig Robertson, a déclaré en décembre qu’un test d’urine à partir d’un échantillon fractionné avait montré que le stéroïde provenait d’une pommade.

Le directeur exécutif d’Animal Wellness Action, Marty Irby, a applaudi les stewards pour avoir pris des mesures contre Baffert, qu’il a qualifié de « violateur le plus tristement célèbre des courses de chevaux américaines ».

« Baffert continue de traîner les courses de chevaux dans la boue scandale après scandale », a déclaré Irby, « et nous appelons toutes les juridictions de course du pays à le tenir responsable en rendant la suspension de la Kentucky Horse Racing Commission dans leur propre État. Nous sommes ravis que Baffert ne participe pas au prochain Kentucky Derby 2022 et pensons que les chevaux s’en porteront mieux et que l’événement aura plus de crédibilité sans lui.

___

L’écrivain AP Racing Beth Harris a contribué à ce rapport.