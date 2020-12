Medieval Dynasty publie une mise à jour majeure du contenu avec la pêche, les routes et plus

Toplitz Productions et RenderCube Dynastie médiévale lancé en accès anticipé il y a deux mois. Le simulateur de la période médiévale a depuis reçu plus de 8 500 critiques positives à ce jour. Cependant, le développeur a encore du travail à faire.

Dynastie médiévale recevra bientôt encore plus de contenu. Les joueurs peuvent profiter du contenu de survie, d’aventure, de RPG et de simulation dans un monde médiéval ouvert en un seul jeu.

Le développeur a annoncé des mises à jour supplémentaires sous peu. Le contenu comprend le soulèvement, l’agriculture, le barkeeping et l’ajout de bandits. Les joueurs intéressés à en savoir plus peuvent suivre la page Steam pour les mises à jour ou le développeur sur les réseaux sociaux.

Depuis son lancement en accès anticipé, il y a eu plus de 20 mises à jour. L’une des premières grandes mises à jour concernait les événements. Les joueurs ont été contraints de prendre des décisions importantes qui auraient des résultats différents. Un autre ajout était le mécanicien de pêche. Cela a permis aux joueurs d’avoir un autre moyen d’attraper du poisson et de créer de nouveaux outils pour en collecter le plus possible.

Avis aux fans de la dynastie médiévale! Notre dernière mise à jour est EN DIRECT, et avec elle, vous obtiendrez des routes, de la pêche, un support en chinois et bien plus encore. Alors sautez et découvrez ce que nous avons préparé pour vous cette fois! Https: //t.co/oBlXcZQSTc pic.twitter.com/orcrXuZkBm – Toplitz Productions (@Toplitz_Prod) 25 novembre 2020

Le développeur a également ajouté quelques autres améliorations de la qualité de vie. Grâce aux commentaires des joueurs, il y a maintenant la construction de chemins et de routes. Les joueurs peuvent planifier la disposition des bâtiments et des routes en fonction de leurs cartes. Les lampadaires éclairent les villageois la nuit pour rendre les voyages de nuit beaucoup plus sûrs.

Depuis son lancement, le jeu a ajouté plusieurs nouvelles langues telles que le russe, le français, le japonais, l’italien et bien d’autres. Le jeu est désormais accessible à encore plus de joueurs à travers le monde.

Dynastie médiévale se déroule au début du Moyen Âge de l’Europe. Les nobles et le clergé règnent, tandis que le commerce entre les nations apporte prospérité mais aussi cupidité. Partout dans le pays, des conflits militaires ne cessent de changer le paysage.

Les joueurs contrôlent un jeune homme qui a fui la guerre et qui veut créer son propre destin. Bien qu’il soit seul et inexpérimenté, il peut maîtriser de nombreuses compétences et devenir un leader de sa communauté. Ce qui commence comme un chemin unique se ramifie bientôt en une communauté qui dure depuis des générations.

Le titre contient également plusieurs éléments de survie. Les joueurs doivent manger, ils devront donc apprendre à fabriquer et à chasser avec les bons outils. D’autres animaux rôdent, comme les ours et les loups, qui peuvent attaquer les humains chasseurs.

Le développeur a déclaré qu’il prévoyait de conserver le jeu en accès anticipé pendant au moins six mois. Il travaille avec la communauté des joueurs pour inclure du nouveau contenu et résoudre tous les problèmes actuellement dans le jeu.

La version complète verra une augmentation de prix, mais aussi beaucoup plus de contenu. Les joueurs peuvent récupérer le jeu dans son état actuel en accès anticipé et profiter des mises à jour entrantes avant son éventuelle augmentation de prix et son lancement complet l’année prochaine.

Dynastie médiévale est maintenant disponible sur Steam Early Access.