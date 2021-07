MediaTek présente les SoC Helio G96 et Helio G88 avec la technologie de jeu HyperEngine 2.0 Lite

16 juil. 2021 22:21:01 IST

MediaTek a ajouté deux systèmes sur puce (SoC) à sa série de SOC Helio G, nommés Helio G96 et Helio G88. La société affirme que la série Helio G permettra aux fabricants de déployer des appareils de nouvelle génération dotés de capacités de photographie de haut niveau et de puissantes fonctionnalités d’affichage.

Fonctionnalités du SoC MediaTek Helio G96

Il prend en charge les écrans 120 Hz avec une résolution Full HD+ qui permet un défilement plus fluide sur les pages Web et pour les animations dans l’application. La prise en charge de l’affichage à 120 Hz de l’Helio G96 a une alimentation DDIC illimitée, une interface C-phy ou D-phy. Il prend en charge les écrans AMOLED et LCD et prend également en charge les caméras jusqu’à 108 MP pour des images détaillées.

Le SoC Helio G96 intègre une intégration rapide du modem Cat-13 4G LTE WorldMode qui favorise des vitesses 4G plus rapides. Il prend en charge une double SIM 4G ainsi que les services VoLTE et ViLTE. Il est livré avec Intelligent Resource Management Engine et Networking Engine. Le chipset intègre également la technologie de jeu MediaTek HyperEngine 2.0 Lite.

Caractéristiques du SoC MediaTek Helio G88

Il prend en charge les écrans 90 Hz et dispose d’un processeur octa-core doté de deux processeurs Arm Cortex-A75 fonctionnant jusqu’à 2,0 GHz, pour des réactions plus rapides, un chargement plus rapide des applications et des images.

Le SoC G88 prend en charge un moteur de profondeur matériel pour les captures de bokeh à double caméra, des caméras principales jusqu’à 64 MP, une unité de contrôle de caméra (CCU), des technologies de stabilisation d’image électronique (EIS) et de compensation d’obturation roulante (RSC). Il prend en charge les technologies de génération HyperEngine 2.0 Lite et le « réveil vocal » intégré Dual 4G VoLTE.

S’exprimant lors du lancement de la nouvelle gamme Helio, CH Chen, directeur général adjoint des produits de communication sans fil du groupe d’affaires sans fil de MediaTek, a déclaré : sur le marché grand public. Il améliore continuellement les performances, la vitesse et la fiabilité des puces. Ces nouvelles puces de la série Helio G sont au cœur d’expériences mobiles incroyables ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂