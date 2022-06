MediaTek présente le processeur mobile le plus puissant de son histoire : c’est le Dimensity 9000+

in

Le MediaTek Dimensity 9000+ arrive pour rivaliser avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et l’Exynos 2200.

Les deux grands acteurs du marché des processeurs mobiles sont toujours Qualcomm et MediaTek et si il y a quelques semaines le constructeur américain annonçait votre nouveau chipset haut de gammele Snapdragon 8+ Gen 1, est désormais la firme chinoise celui qui déplace l’onglet.

Ainsi, MediaTek vient de présenter son processeur mobile le plus puissant à ce jour: c’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Dimension 9000+.

C’est le nouveau processeur phare de MediaTek

MediaTek a publié aujourd’hui une entrée sur son blog officiel dans laquelle il annonce l’arrivée de son nouveau processeur haut de gamme, un Dimensity 9000+ qui arrive pour affrontez le Snapdragon 8+ Gen 1 et l’Exynos 2200.

Ce nouveau processeur haut de gamme est fabriqué à l’aide du procédé 4 nanomètres de TSMC et il a huit cœurs:

1 noyau Cortex-X2 à 3,2 GHz

3 cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz

4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz

Ce chipset est également équipé du GPU Mali-G710 MC10 qui est compatible avec Écrans Full HD+ à 180 Hz et écrans QHD+ à 144 Hz.

Le MediaTek Dimensity 9000+ est une version améliorée de son prédécesseur, le Dimensity 9000, et donc Les performances du CPU se sont améliorées de 5 % et les performances du GPU de 10 % par rapport au modèle précédent.

De plus, ce processeur est compatible à la fois avec le Type de RAM LPDDR5X comme avec le stockage interne UFS 3.1 et votre FAI, l’Imagiq 790, prend en charge capteurs de caméra jusqu’à 320 mégapixels et enregistrement vidéo en qualité 4K à 60fps avec HDR10+.

Qualcomm continue de dominer le classement mondial des processeurs mobiles et Samsung est quatrième derrière MediaTek

Le nouveau chipset phare de MediaTek est équipé d’un modem 5G, qui est toujours ne prend pas en charge la technologie mmWave tout comme son prédécesseur, et a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3GPS bi-fréquence, NFC et USB 3.1 Type-C.

