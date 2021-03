MediaTek était le fabricant qui a vendu le plus de processeurs pour smartphones en 2020

Mediatek a dominé le marché mondial des processeurs mobiles au dernier trimestre 2020, devant Qualcomm, avec une part de marché de 27%.

Le marché mondial des processeurs de terminaux mobiles est contrôlé, depuis quelques années maintenant, par Qualcomm, mais maintenant il semble que les rôles ont changé et son plus grand rival, MediaTek a réussi à le surmonter en devenant le fabricant qui a vendu le plus de processeurs l’année dernière.

Mediatek surpasse Qualcomm pour la première fois grâce à Xiaomi et OPPO

Grâce à un rapport publié dans Omdia, nous avons appris que Qualcomm a été dépassé pour la première fois de l’histoire par MediaTek en tant que le fabricant qui a vendu le plus de processeurs mobiles en un an, grâce aux données obtenues tout au long de 2020.

MediaTek dépasse Qualcomm et c’est grâce aux mobiles bon marché

Ainsi, l’année dernière, MediaTek a vendu 351,8 millions de processeurs à différents fabricants de smartphones, contre 238 millions un an plus tôt, ce qui a permis au fabricant chinois de puces d’atteindre une part de marché de 27,2% contre 17,2% obtenus en 2019.

Si nous segmentons ces chiffres par fabricants de téléphones mobiles, le géant chinois Xiaomi est le plus gros client de Mediatek, l’ayant acquis 63,7 millions de processeurs pour ses terminaux l’an dernier, un chiffre très élevé si on le compare avec le 19,7 millions de chipsets acquis en 2019.

Dans le deuxième niveau d’acheteurs de puces MediaTek se trouve le fabricant chinois OPPO qui, si l’on combine ses données avec celles de realme, a acquis un total de 83,2 millions de processeurs pour les terminaux des deux marques.

Le constructeur américain Qualcomm a été, jusqu’à présent, le dominateur complet du marché mondial des processeurs mobiles, mais le veto imposé par le gouvernement américain à Huawei, qui les empêchait de vendre des chipsets au géant chinois, a causé cela s’est tourné vers Mediatek pour leur fournir des processeurs pour vos terminaux.

Plus de mobiles MediaTek? La pénurie de processeurs pourrait nuire à Qualcomm, selon des sources chinoises

La deuxième raison qui explique ce succès de MediaTek est qu’en pleine pandémie, la plupart des utilisateurs ont choisi d’acheter terminaux bas de gamme et moyen-bas de gamme, en raison de la situation économique instable qu’ils traversaient et de ces gammes d’appareils mobiles ils ont généralement des chipsets du fabricant chinois, en raison de leur moindre coût.

