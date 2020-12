MediaTek est la grande couverture pour les puces ARM: il résiste à Qualcomm et ses prochaines puces 6 nm pour Chromebooks sont prometteuses

La révolution posée par les puces M1 d’Apple Cela nous fait tous regarder en arrière: Intel et AMD ont encore beaucoup à dire, bien sûr, mais l’intérêt pour les fabricants de puces à architecture ARM augmente.

Qualcomm est probablement le plus remarquable pour ses incursions dans le segment des ultraportables avec la collaboration de Microsoft, mais faites attention à MediaTekLa société a vendu plus de puces mobiles que quiconque au troisième trimestre de 2020, mais vient également de lancer deux SoC destinés aux Chromebooks qui commencent à viser haut.

MediaTek va fort

Le cabinet de conseil Counterpoint a révélé ces jours-ci un fait singulier: MediaTek a réussi à surpasser Qualcomm lui-même au cours du troisième trimestre de 2020, et au cours de cette période, il a réussi à gagner 31% de part de marché, dépassant les 29% de Qualcomm.

MediaTek a profité de la chute de Samsung, qui est passée de 16% à 12% de part par rapport à la même période de 2019, et aussi de celle de Qualcomm lui-même, qui a légèrement réduit cette part de 31% à 29%. Personne n’a vendu plus de puces pour smartphone que MediaTek dans les mois de juillet, août et septembre 2020, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.

Nous entendons peut-être peu parler de MediaTek: Snapdragon de Qualcomm semble dominer le monde des smartphones de milieu de gamme et haut de gamme, mais selon les propositions de Counterpoint MediaTek sont extrêmement populaire sur les mobiles de 100 à 250 €, et la Chine et l’Inde ont contribué à accroître considérablement cette part de marché.

Il y a un autre facteur intéressant dans l’essor de MediaTek: « La part de chipset de MediaTek dans Xiaomi a augmenté de plus de trois ordres de grandeur depuis la même période l’année dernière « , mais en plus la firme a profité du veto subi par Huawei, et les puces MediaTek fabriquées par TSMC ont désormais été l’option pour de nombreux OEM qui ne peuvent plus (ou ne veulent pas) profiter des propositions de Huawei.

Qualcomm domine le marché des SoC avec connectivité 5G, mais soyez prudent ici car la famille Dimensity de Mediatek veut également «démocratiser» cette connectivité dans des terminaux plus abordables. Ce dont Counterpoint ne parle pas est quelque chose qui peut potentiellement déterminer l’avenir de celui-ci et d’autres fabricants de puces ARM: le saut vers les modèles d’ordinateurs portables et même de PC de bureau.

Chromebooks d’abord, puis qui sait

Mediatek a annoncé début novembre l’arrivée de son MT8192 (fabriqué avec une photolithographie 7 nm) et MT8195 (qui fait un effort supplémentaire et est construit en 6 nm), deux SoC spécialement conçus pour les futurs Chromebooks basés sur le système d’exploitation Chrome OS de Google.

Les Cortex-A78 sur les dernières puces Chromebook de MediaTek sont excellents, mais les Cortex-X1 sont spectaculaires et donnent à ce fabricant et à d’autres fabricants une marge de manœuvre pour les utiliser pour conquérir le marché des PC et ordinateurs portables ARM.

Alors que les MT8192 sont destinés à des équipements un peu plus modestes, les MT8195 sont particulièrement prometteurs pour cette photolithographie et pour avoir huit cœurs, dont quatre sont des ARM Cortex-A78. Ces derniers, bien que pas encore rivaux d’Intel ou d’AMD, Ils sont une première étape qui marque l’ambition de cette entreprise de faire le saut vers l’ultraportable, ordinateurs portables et peut-être ordinateurs de bureau.

ARM a le Cortex-X1 prêt à aller plus loin dans ce domaine, et nous attendons justement l’arrivée de l’Exynos 2100 de Samsung, qui, selon les rumeurs, les utilisera et amènera leurs performances au niveau du Snapdragon 888 … ou peut-être au-dessus.

La puce la plus avancée de MediaTek pour les Chromebooks est donc accrocheuse, mais semble en fait rester à mi-chemin si l’on tient compte du fait qu’ARM a préparé le Cortex-X1 depuis mai pour faire un saut plus énergique lorsqu’il s’agit de conquérir des PC et surtout des ordinateurs portables.

Il semble une fois de plus que le problème de la résistance à l’Apple M1 ne soit pas tant celui des fabricants de SoC (qui sont peut-être un peu en retard, mais pas autant qu’on pourrait le penser), mais de Microsoft, qui devrait frapper la table et proposer un ARM Windows 10 beaucoup plus solvant et sans les limitations qui ont été observées jusqu’à présent dans le domaine de la compatibilité applicative.

Ces améliorations sont déjà en cours, mais en l’absence d’annonces officielles, il semble que 2021 sera une année quelque peu déroutante pour le marché des PC et des ordinateurs portables, ce qui pourrait être débattre entre l’approche x86 traditionnelle ou cette nouvelle fièvre des micros ARM qui ont réveillé les nouveaux Mac avec la puce M1.