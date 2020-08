Medal of Honor: Above and Beyond présente une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire

Une fois de plus, nous avons pu jeter un nouveau regard sur le nouvel opus qui viendra à la réalité virtuelle, concentré sur son intrigue profonde

L’actuel Soirée d’ouverture en direct laisse derrière lui de nombreuses présentations sous forme de bandes-annonces, date de sortie et bien plus encore. Après une heure et demie de l’événement et avec une autre demi-heure restante pour son achèvement, ils ont présenté une nouvelle bande-annonce pour Medal of Honor: Aboved and Beyond, titre qui a été présenté il y a près d’un an et qui a créé des occasions assez différentes parmi les fans de la saga puisqu’ils s’attendaient à recevoir quelque chose de différent de ce que c’est finalement: un jeu de réalité virtuelle.

Ça oui, Respawn Entertainment, étude commandée pour développer ce nouvel opus, croit que émerveillera et ravira les fans des joueurs de Medal of Honor. Alors, quelque chose qui il avait déjà été confirmé il y a quelques jours, au cours de Soirée d’ouverture en direct ils / elles ont présenté une nouvelle bande-annonce concentré sur son histoire, que vous pouvez voir ci-dessous.

L’équipe dirigée par Vince Zampella et Peter Hirschmann vise à offrir un expérience hautement immersive situé dans la Seconde Guerre mondiale. Le joueur se mettra dans la peau d’un membre de l’OSS (Office of Strategic Services) qui cherchera à perturber les plans de l’armée nazie, se lancant dans des missions dangereuses qui l’amèneront à visiter différentes régions d’Europe. Grâce aux possibilités de la réalité virtuelle, il sera possible interagir de manière plus réaliste avec les éléments de l’environnement et effectuez des actions spectaculaires telles que ramasser une grenade en l’air pour la rendre à l’ennemi qui l’a lancée.

Malheureusement, il n’y a toujours pas d’indices sur sa date de sortie, nous serons donc attentifs à vous tenir informés de toute actualité liée à la nouvelle Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà.

