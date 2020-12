Medal of Honor: Above and Beyond atterrit dans les magasins

Un autre pas en faveur de la réalité virtuelle

Il y a deux pensées qui se répètent beaucoup quand il s’agit de VR: c’est très cher et il n’y a pas trop d’expériences qui vont au-delà (excusez-moi) d’une démo glorifiée. Eh bien, ces deux-là et le mal de mer. C’est une technologie jeune avec beaucoup de marge de progression, bien sûr, mais peu à peu de lourdes propositions arrivent qui montrent ses capacités; sont là Astro Bot et le plus récent Half Life Alyx Pour preuve qu’il est possible de proposer des expériences complètes et complexes, il suffit de s’y mettre.

Le pari le plus récent en ce sens est fait Electronic Arts, qui après huit ans ramènent l’une de leurs sagas classiques avec Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà. Un jeu complet développé par Respawn Enterteiment qui, au moins sur le papier et en ce qui concerne le contenu, n’a pas grand-chose à envier aux tranches précédentes, présentant une campagne dans laquelle nous deviendrons une recrue du Bureau des services stratégiques, l’unité prédécesseur de la CIA, lors de certains des événements les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. En plus de cela, dans la galerie du titre, vous pouvez voir une série de courts métrages où de vrais vétérans partagent leurs expériences pendant le conflit. Le jeu, qui est maintenant disponible sur Steam et dans la boutique Oculus pour 59,99 €, est livré avec une expérience multijoueur complète avec douze cartes et cinq modes de jeu différents, y compris des classiques tels que All Against All, TvT: Teams et Domination .

Bref, c’est une proposition complète de la franchise avec laquelle Electronic Arts met sa part pour l’avancement de la réalité virtuelle, avec laquelle, si vous avez acheté les lunettes pour jouer Alyx, ou vous les aviez déjà avant, et vous ne savez pas quoi en faire, c’est peut-être une bonne option. Même si je ne m’attendrais pas à ce qu’il soit au même niveau en termes d’innovation, loin de là.

La source: Communiqué de presse Electronic Arts