Méconnaissable : qui est Gabriel Basso, l’acteur qui interprète Peter Sutherland dans « The Night Agent »

Si vous avez déjà vu « L’agent de nuit », le visage de Gabriel Basso vous a peut-être semblé familier. L’acteur qui interprète Peter Sutherland dans le série netflix Il a une longue expérience dans le cinéma et la télévision, mais il peut être difficile de le reconnaître à cause de son impressionnant changement physique. Chez MAG, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur lui.

Le nouveau programme a été créé le 23 mars 2023 et l’intrigant histoire basée sur le roman homonyme de Matthew Quirk Il a réussi à capter l’attention du public.

Le protagoniste, Peter Sutherland, commence comme agent régulier du FBI, mais après avoir réussi sauver des dizaines de citoyens d’une attaque de trains’est vu confier une grande responsabilité.

Si vous pensez avoir déjà vu l’acteur, nous vous dirons ici où. Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de « L’agent de nuit ».

QUI EST GABRIEL BASSO ?

Gabriel Basso, dont le nom complet est Louis Gabriel Basso IIIest un acteur américain qui joue dans la série Netflix, « The Night Agent ».

Il est né dans la ville de St. Louis, Missouri, la deuxième plus grande de l’État. Ses parents sont Marcie et Louis J. Basso Jr.

Enfant, il a été éduqué à la maison avec ses deux sœurs, qui sont également devenues actrices : Alexandra et Annalise Basso.

DONNÉES PERSONNELLES DE GABRIEL BASSO

Nom complet: Louis Gabriel Basso III

Louis Gabriel Basso III Date de naissance: 11 décembre 1994

11 décembre 1994 Âge: 28 années

28 années Lieu de naissance: Saint-Louis, Missouri, États-Unis

Saint-Louis, Missouri, États-Unis Signe du zodiaque: Sagittaire

Sagittaire Parents: Marcie et Louis J. Basso Jr.

Gabriel Basso a 28 ans et est originaire du Missouri (Photo : Gabriel Basso / Instagram)

GABRIEL BASSO A COMMENCÉ DANS LES PRODUCTIONS JEUNESSE

Avant de devenir célèbre avec « The Big C » en 2010, Gabriel Basso a eu de petits rôles et des apparitions en camée. dans différents programmes jeunesse.

Le premier d’entre eux était « Alice Upside Down », la série comique qui avait une jeune Alyson Stoner comme protagoniste. Ensuite, a été invité à « iCarly »où il a joué la fausse version de Freddie, et joué Rodney Glossner dans un épisode de « The Middle ».

LES TITRES LES PLUS CONNUS DE GABRIEL BASSO

Croyez-le ou non, Gabriel Basso a participé à plusieurs titres reconnus tant par le public que par la critique. En 2011, a joué Martin Read dans « Super 8 », l’un des adolescents qui cherche à enregistrer un film de zombies, mais qui est témoin de l’existence de quelque chose d’incroyable. De la même manière, il a travaillé avec des personnages comme Tom Hanks dans « Ithaca ».

En 2013, la bande « Les rois de l’été » a été créée au Festival du film de Sundance, où Basso avait l’un des rôles principaux en tant que Patrick Keenan.

Récemment, c’était protagoniste du film « Hillbilly Elegy »qui a été nominé pour plusieurs prix tels que les Oscars et les Golden Globes.Il a travaillé main dans la main avec des actrices importantes du milieu telles qu’Amy Addams et Glenn Close.