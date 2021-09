MechWarrior 5: Mercenaries lance une attaque surprise sur PS5 et PS4 plus tard ce mois-ci

Metalheads se réjouissent : MechWarrior revient sur PlayStation après 26 ans d’être porté disparu au combat. Le dernier opus de la série, MechWarrior 5: Mercenaries, se déploie à la fois sur PS5 et PS4 – et il arrive beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. En effet, ce n’est que dans quelques semaines : il arrive sur le PlayStation Store le 23 septembre.

Pour ceux qui sont totalement hors de la boucle – cela fait plus de deux décennies que MechWarrior 2 est sorti sur PS1, après tout – MechWarrior est essentiellement un jeu de tir avec des éléments RPG stratégiques. Vous pilotez des mechs imposants sur de nombreux champs de bataille différents, faisant pleuvoir des balles et des lasers sur à peu près tout ce qui se dresse sur votre chemin.

Dans Mercenaries, vous êtes le chef de… eh bien, une bande de mercenaires, et c’est votre travail de maintenir l’entreprise en marche. Vous acceptez des contrats de diverses factions en guerre, améliorez vos robots et essayez de prendre bien soin de vos subordonnés, qui combattent à vos côtés sur le champ de bataille.

« Que vous soyez plutôt un joueur solo et que vous souhaitiez vous concentrer sur la constitution de votre escouade de mercenaires MechWarrior contrôlés par l’IA dans la campagne PvE solo ou que vous recherchiez une action instantanée plus axée sur le travail d’équipe avec une coopération à 4 joueurs, il y a beaucoup à apprécier et à découvrir pendant que vous nivelez les villes et détruisez vos rivaux seul ou avec des amis », lit-on dans le post du développeur Piranha Games sur le blog PlayStation.

La version PS5 de MechWarrior 5 promet la prise en charge de DualSense, avec retour haptique. Et, pour sa sortie sur consoles, des ajustements fondamentaux ont été apportés à la manière dont le jeu se joue : Pour la version initiale, le contrôle manuel était limité au BattleMech principal du joueur.Cette mise à jour apparemment petite fait un énorme impact, permettant aux joueurs de rebondir instantanément entre tous leurs BattleMechs amicaux, avec un contrôle total sur les mouvements et les attaques, à tout moment. La précision supplémentaire sur le contrôle de tous les BattleMechs de votre équipe permet également un positionnement plus stratégique et réfléchi avec un contrôle total des armes et des mouvements en temps réel, ajoutant une toute nouvelle couche à chaque mission. »

MechWarrior 5 a reçu des critiques positives lors de son premier lancement sur PC en 2019, et il a reçu une série de mises à jour depuis. Est-ce celui-ci sur votre radar? Essayez de ne pas causer trop de destruction dans la section commentaires ci-dessous.