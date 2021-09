« Mean Girls: The Musical » proposera une adaptation cinématographique

Hollywood s’est déjà chargé d’adapter certaines pièces de théâtre depuis des décennies, et ce sont quelques films privilégiés dont le succès auprès du public les amène à trouver un nouvel espace sur scène. Cependant, il est très inhabituel qu’un film aille au théâtre musical pour que cette œuvre soit à nouveau adaptée pour le cinéma, comme la Paramount essaie de le faire.

C’est un fait que la comédie pour adolescents actuelle manque d’icônes ayant le potentiel de rester dans la pensée collective du public de la même manière que « Mean Girls », un film produit par Tina Fey, a réussi à le faire en 2004.

Avec les performances de Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lizzi Caplan, Amanda Seyfried et Tina Fey elle-même, le film raconte l’histoire de Cady, une jeune femme originaire d’Afrique qui a été élevée par ses parents pendant 12 ans, alors quand elle déménage il ira au lycée pour la première fois aux États-Unis, face à la pègre obscure des couches sociales parmi les adolescents.

Après être devenu un classique culte dont l’impact demeure toujours, Paramount chercherait à capitaliser sur le succès de son éventuelle adaptation au théâtre musical. Selon Deadline, l’adaptation de « Mean Girls: The Musical » mettra en vedette le mari et la femme Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne en tant que réalisateurs.

Tina Fey occupera à nouveau un poste de productrice, en plus d’être en charge de la réécriture du scénario du film. Lorne Michaels, producteur de la pièce à Broadway, reprendra ses fonctions, tandis que Jeff Richmond sera chargé de composer la musique avec des paroles de Nell Benjamin.

Bien qu’il s’agisse du premier film réalisé par Perez et Jayne, les dirigeants de Paramount les ont personnellement choisis, faisant de ce film l’une de leurs priorités, anticipant qu’il rendra hommage au film original tout en préservant l’esprit de sa version cinéma, en plus d’adapter son histoire aux temps modernes. Le film n’a pas encore de date de sortie estimée.