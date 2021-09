Mean Girls, le film musical se passe avec l’équipe de réalisateurs de mari et femme

Comme alternative à une série de redémarrages, une nouvelle tendance émerge qui voit des films célèbres transformés en comédies musicales sur scène, qui sont ensuite adaptées à nouveau en films. Le dernier à obtenir ce traitement est étonnamment Méchantes filles, le film de Lindsay Lohan de 2004 qui a été adapté en comédie musicale à Broadway. Le concept n’est pas nouveau, ayant été fait il y a des décennies avec des gens comme La petite boutique des horreurs et Laque pour les cheveux, mais ces dernières années, une augmentation du cinéma pour mettre en scène des adaptations musicales, telles que Retour vers le futur et Mathilde, signifie qu’il pourrait bien y en avoir beaucoup à l’avenir aux côtés de personnes comme West Side Story, tout le monde parle de Jamie et le prochain Méchant.

Mean Girls a été écrit par Tina Fey et a été adapté dans la comédie musicale Mean Girls par le comédien en 2017. Le spectacle sur scène a fait ses débuts à Broadway l’année suivante et a joué sa dernière représentation en mars 2020 grâce à l’arrêt forcé par la pandémie de Covid. Alors qu’un certain nombre de productions ont récemment annoncé leur retour sur scène, en janvier de cette année, il a été confirmé que Méchantes filles ne serait pas l’un d’entre eux et serait définitivement fermé après 833 représentations. Malgré cela, il semble que la comédie musicale ait réussi à susciter suffisamment d’intérêt pour permettre à Fey de réadapter maintenant la propriété sous forme de film.

Selon un rapport de Deadline, Paramount a donné le feu vert au projet, qui sera réalisé par le duo mari et femme Arturo Perez Jr et Samantha Jayne, et scénarisé par Tina Fey, qui sera également à bord pour produire. Le producteur du film original, Lorne Michaels, qui a également produit le spectacle, reviendra dans le rôle cette fois-ci, tandis que la nouvelle musique du film sera fournie par Jeff Richmond, avec les paroles de Neil Benjamin. Ce sera le premier projet dirigé par Perez et Jayne, mais semble avoir été l’un des projets prioritaires de la Paramount dans une liste à venir chargée, qui comprend le Sématiste pour animaux de compagnie préquelle et A venir, tous deux dirigés par les nouveaux réalisateurs Lindsay Beer et Sanaa Lathan respectivement.

L’original Méchantes filles Le film a fait une star de Lindsay Lohan, qui est apparue comme une lycéenne nouvelle en ville et qui rejoint la clique populaire des filles. Après être tombée amoureuse de l’ancien petit ami du chef de la clique, elle décide de faire tomber le groupe de l’intérieur, mais bien sûr, les choses finissent par devenir un peu incontrôlables. Le film met également en vedette Rachel McAdams, Jonathan Bennett, Amanda Seyfried et Amy Pohler. Le film a été un énorme succès dans les cinémas, attirant plus de millions de dollars sur son maigre budget de 17 millions de dollars, et est depuis devenu un classique culte et a sorti une suite conçue pour la télévision en 2011.

On ne sait pas encore qui pourrait jouer dans la comédie musicale, mais comme le casting n’a pas encore eu lieu, il faudra probablement quelques années avant de voir le produit fini arriver sur grand écran. La date limite a abandonné cette histoire en premier.

