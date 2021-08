Mean Girls a presque eu une fin « complètement différente »

WILTEC Coffret Coiffes pour filtre à huile 29 pcs. différentes tailles Acier arbone Clé-Araignée Cloche

Un ensemble de 29 pièces se composant de coiffes, conçues pour le remplacement et la réparation des filtres à huile et constituant donc une aide indispensable pour divers travaux dans un atelier ou un garage. Grâce aux coiffes, les filtres à huile et les couvercles de boitier de filtre de presque tous les modèles de voiture, peuvent être installés et retirés rapidement et en toute facilité. Les coiffes sont fabriquées en acier au carbone de haute qualité et vont vous convaincre par leur stabilité et durabilité. L‘ensemble se compose d‘une clé à filtre d‘huile en forme d‘araignée (65-120 mm), d'un outil d'entraînement carré de 13 mm et de 28 cloches pour filtre à huile dans les tailles suivantes : 66 mm x 6- Pans (compatible avec Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid et Twingo) 65 mm x 14- Pans (compatible avec Daihatsu, Toyota, Nissan et Fiat) 65/67 mm x 14- Pans (compatible avec Daihatsu, Toyota, Nissan et Fiat) 68 mm x 14- Pans (compatible avec Mazda, Ford et Subaru) 73 mm x 14