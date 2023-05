Meadow Walker commente le fait d’honorer le père Paul Walker avec Fast X Cameo

X rapide amènera de nombreux invités spéciaux pour des apparitions en camée, et parmi eux se trouve Marcheur des présla fille du défunt acteur Paul Walker. Sur les réseaux sociaux, la jeune Walker a révélé qu’elle avait un camée dans le film, partageant une image qui donne un aperçu de l’apparence. Elle a écrit sur le post comment elle a grandi avec le Rapide et furieux famille et à quel point elle se sentait honorée de pouvoir rendre hommage à son père avec le rôle d’invité.

Parler avec Divertissement ce soirMeadow a abordé sa place dans X rapide. Elle a commenté qu’elle attendait la bonne occasion d’honorer son père avec le Rapide et furieux famille, car cette franchise était une si grande partie de leur vie à tous les deux, étant donné à quel point il emmènerait le jeune Meadow sur le plateau. Elle dit que le petit camée était parfait car son père était très humble, et il apprécierait la façon dont le camée a été géré. Comme Meadow l’explique :

« Pour moi, j’ai toujours pensé à honorer mon père, et c’était une si grande partie de sa vie, et de ma vie, bien sûr. J’attendais juste le bon moment, et je voulais faire quelque chose de super petit et simple qui était presque comme un œuf de Pâques. Si vous ne saviez pas qui j’étais, vous ne le remarqueriez même pas… Mon père était très humble, très simple, alors j’ai pensé que la meilleure façon était d’avoir un petit moment… J’ai laissé ma petite marque, et je peux toujours partager ça avec lui. »

Le camée de Meadow Walker impliquait une interaction avec John Cena, qui a rejoint la franchise en F9. Elle a décrit ce que c’était que de travailler avec Cena, le décrivant ainsi que le réalisateur Louis Leterrier comme étant très patients avec elle, malgré ses nerfs causant quelques problèmes lorsqu’ils essayaient de filmer la scène. Comme Walker l’explique :

« Louis, le réalisateur, m’avait fait un commentaire de » voir une actrice naître ici aujourd’hui « et toutes ces choses. J’étais comme, je ne sais pas si j’ai bien fait ça, mais j’étais honnêtement très reconnaissant d’être dans la scène avec John, parce qu’il était si patient et si gentil, et évidemment j’étais extrêmement nerveux. [acting] cours, ou toute préparation. J’étais juste comme, ‘D’accord, faisons ça.’ Je tremblais, et une partie de la scène était que je devais tenir des choses, et elles tombaient juste sur le sol, et il était comme, ‘Quelqu’un peut-il obtenir de la superglue ?’ Et il n’arrêtait pas de me rassurer, genre : ‘Ne t’inquiète pas, on a toute la journée.’ Parce que je me disais : ‘Oh, je me sens si mal, je gâche tout !’ Et Louis, le réalisateur, c’était pareil, ils disaient tous les deux : « Nous avons tout le temps dont vous avez besoin. » »