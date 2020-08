MCU : Sam”Falcon”Wilson devrait être “le chef” des nouveaux Avengers

Les Avengers ont besoin d’un nouveau leader pour les diriger dans le MCU. Et Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) devrait s’en charger pour le prochain film Avengers .

Les super-héros ont été réunis pour la première fois dans le MCU en 2012, avec Iron Man initialement mis en place comme chef de l’équipe. Au fil du temps, le fardeau de la direction a été partagé entre Iron Man et Captain America. Cependant, avec Avengers : Endgame le MCU a laissé le groupe dans le flou.Avec la mort d’Iron Man , un Steve Rogers vieux et retraité, l’existence même des Avengers semblent être remise en cause.

quick reminder that Captain America is a Black man ☺️ pic.twitter.com/iPNe0m4jEp — Charita Carter stan account™️ (@kweentimothyi) July 4, 2020

Cependant, à un moment donné dans l’avenir du MCU, les Avengers seront réassemblés avec une nouvelle équipe. La phase 4 est destinée à mettre en avant le statut de quelques héros différents, à transformer les “autres” en star et à introduire quelques personnages qui devraient jouer des rôles importants à l’avenir. Avec autant de héros en jeu pour faire partie des Avengers, il sera fascinant de voir lequel deviendra le leader de l’équipe lorsqu’elle sera reformée. Cela dit, SamWilson en Captain America est le meilleur choix pour être le nouveau leader des Avengers.

Sam Wilson, le favori de Steve Rogers

Le MCU n’a pas encore montré ce qu’est devenu la vie de Sam après qu’il ait reçu le fardeau du costume et le bouclier de Captain America des mains de Steve Rogers. Mais il est toujours bien placé pour prendre la tête des nouveaux Avengers. Pour commencer, Sam a été choisi par Steve en tant que héros reprenant le bouclier de Captain America. Il pourrait donc également être considéré comme le choix le plus évident pour prendre sa place en tant que leader des Avengers.

Sam a une grande expérience du combat et peut fournir des plans tactiques tout aussi facilement que Steve. Il n’a peut-être pas la même force que Steve, mais la combinaison de sa combinaison de vol et du bouclier donne à Falcon un avantage différent dans le combat, et Sam peut prendre les bonnes décisions, même difficiles, le moment venu.

Des arguments à faire valoir

Une autre raison pour laquelle Falcon devrait diriger les Avengers est qu’il est en ce moment le seul héros qui ait le temps et la capacité d’assumer ce nouveau statut. L’histoire de Falcon dans le MCU pourrait évoluer de manière surprenante dans le prochain film “Falcon & The Winter Soldier”, mais il restera un héros terrien ( tout ce qu’il y a de plus normal) qui se bat pour la justice avant tout, en fin de compte.

Beaucoup d’autres choix populaires pourraient diriger les Avengers mais ne présente pas les mêmes arguments que le personnage d’Anthony Mackie. Captain Marvel par exemple, elle partage son temps entre la terre et l’espace. Thor quant à lui est partie dans l’espace en compagnie des gardiens de la galaxie, Black Panther est trop pris par ses devoirs de dirigeant du Wakanda. Enfin Doctor Strange est plus centré autour de la protection de la terre contre les ménaces magiques qu’autres choses. Aussi l’avenir de ces personnages dans le MCU pourrait être chambouler avec l’arrivée de nouveaux groupes de héros : Captain Marvel et les Ultimates et Doctor Strange et Black Panther avec la formation des Illuminati.

Falcon a donc les compétences, l’engagement et la volonté nécessaire pour devenir le prochain leader des Avengers. Il y a aussi les facteurs du monde réel des Marvel Studios qui font passer Anthony Mackie d’un rôle secondaire à un rôle principal, et il est encore assez jeune pour être au premier plan des batailles des Avengers pendant plusieurs années.