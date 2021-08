MCU ramène Ben Kingsley dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Sir Ben Kingsley pourrait bientôt être revu dans l’univers cinématographique Marvel dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Auparavant, l’acteur prolifique a fait ses débuts dans le MCU en tant que mandarin en 2013 Iron Man 3, un rôle qui lui a valu un Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle. Après que Kingsley est récemment apparu à la première du tapis rouge de Shang-Chi, l’acteur a officiellement confirmé son implication dans une conversation avec ET.

« Comme vous venez de le voir, je parlais à Kevin Feige », a déclaré Kingsley lors de l’événement. « Et grâce à Kevin et Robert Downey Jr. et Drew Pearce et Shane Black, je suis dans ce film et je suis membre de la famille Marvel, car leur accueil sur Iron Man 3 était si étonnant et généreux que je suis toujours à nouveau avec Marvel. Et je suis ravi d’être ici ! »

Ben Kingsley est apparu pour la première fois dans le MCU en 2013 lorsque Iron Man 3 a été libéré. Dans la suite, Kingsley a joué le chef de l’organisation Ten Rings, connue sous le nom de Mandarin, bien qu’il soit révélé qu’il est en fait un imposteur nommé Trevor Slattery. En 2014, Kingsley a brièvement repris le rôle pour un court métrage produit par Marvel Studios. Le court métrage suit Justin Hammer (Sam Rockwell) interviewant Slattery derrière les barreaux.

Au cours des années qui ont suivi, Kingsley n’a pas été vu dans le MCU. Étant donné l’importance de l’organisation des Dix Anneaux dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, de nombreux fans espéraient que Kingsley ferait une apparition. Il reste à voir exactement quel rôle il jouera dans l’histoire cette fois-ci, mais la nouvelle que Kingsley est dans le film a néanmoins laissé de nombreux fans de Marvel assez excités.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est réalisé par Destin Daniel Cretton. Écrit par Cretton et Dave Callaham, il est basé sur Marvel’s Shang-Chi bande dessinée créée par Steve Englehart et Jim Starlin. Kevin Feige et Jonathan Schwartz ont produit le long métrage. Avec Kingsley de retour dans le rôle de Trevor Slattery, le film met en vedette Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung.

Comme révélé dans le matériel promotionnel, le film ramène également l’Abomination de Tim Roth de L’incroyable Hulk. Le personnage peut être vu en train de combattre le Wong de Benedict Wong, marquant un autre retour au MCU. Bien que Wong fasse partie du film, même lui ne savait pas ce que tout le reste lui réservait Shang-Chi, comme il l’a révélé lors de la première du tapis rouge à ET.

« Le truc, c’est que je ne connais même pas le script ! Ils sont un peu secrets ici », a déclaré Wong. « C’est un peu comme au 16ème siècle, à l’époque de Shakespeare, vous n’aviez que vos scènes et ce serait tout, alors j’ai hâte de le voir moi-même. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait sortir le 3 septembre 2021. Il sera intéressant de voir comment le film se comportera lors de sa sortie, car de nombreux fans de Marvel disent qu’ils vont sauter le voir dans les salles en raison de l’augmentation des cas de COVID. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Tonight.

Sujets : Shang-Chi, Iron Man 3