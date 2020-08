MCU : et si Charlize Theron était Captain Marvel ?

Un fan art imagine à quoi ressemblerait l’acteur Charlize Theron dans le rôle de Captain Marvel. Le héros de Marvel Cinematic Universe est joué par Brie Larson, qui a fait ses débuts l’année dernière.

Elle a d’abord joué dans l’histoire des origines de Carol Danvers/Captain Marvel, avant d’apparaître dans Avengers : Endgame seulement un mois plus tard. La performance de Larson dans les deux films a été saluée. Elle a plus que prouvé sa capacité à assumer un film de super-héros dans Captain Marvel, en développant un héros puissant et empathique. De plus, bien qu’elle ne soit apparue que dans le dernier film Avengers, elle a joué un rôle crucial dans la défaite de Thanos et a développé une rapide camaraderie avec les autres héros.

Pour ces raisons, il est logique que Marvel Studios ait annoncé Captain Marvel 2 quelques mois seulement après la sortie du premier film. Bien qu’il ne soit pas attendu avant 2022, la suite a déjà fait les gros titres cette année. Les réalisateurs du film original, Anna Boden et Ryan Fleck, ne reviendront pas pour Captain Marvel 2. En revanche, comme cela a été annoncé récemment, la réalisatrice de Candyman (2020), Nia DaCosta, sera à la tête du second film. De plus, la suite laissera les années 1990 derrière elle pour l’actuel MCU, ce qui constitue un changement passionnant.

Une Charlize Theron plus badass ?

Bien que les spectateurs soient maintenant très habitués à Larson dans le rôle de Captain Marvel, l’artiste Bosslogic a récemment imaginé à quoi ressemblerait Charlize Theron dans ce rôle. Il existe deux versions différentes, l’une montrant Theron avec les pouvoirs de Carol activés et l’autre sans. Bien qu’il semble peu probable que Theron joue bientôt le rôle de Captain Marvel, d’après ces pièces, elle pourrait bien convenir pour le rôle. Regardez les deux images ci-dessous :

Il est intéressant de voir à quoi Theron pourrait ressembler dans le MCU, car l’actrice a récemment révélé qu’on ne lui avait jamais demandé de jouer dans un film Marvel. Cette nouvelle semblait surprenante à l’époque, surtout si l’on considère le passé de C. Theron dans des films comme Mad Max : Fury Road. Beaucoup pensaient qu’elle serait en tête de la liste des acteurs de rêve de Marvel. Cependant, la révélation de Theron ne signifie pas qu’elle ne se verra pas offrir un rôle à un moment donné, car le MCU continue d’évoluer et d’introduire de nouveaux personnages issus de la bande dessinée. L’art de Bosslogic prouve que Theron s’intégrerait parfaitement aux autres super-héros.

Captain Marvel semble prêt à jouer un rôle important au sein de la MCU à l’avenir, surtout avec le nombre de vengeurs originaux décédés ou retraités après les événements des Avengers : Fin de la partie. Si l’on considère le prochain spectacle de Ms. Marvel pour Disney+, le monde de Carol Danvers, et son impact sur celui-ci, ne fait que s’agrandir. Heureusement, le prochain Captain Marvel 2 est encore proche du début du voyage du héros dans le MCU.