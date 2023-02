MCU : Découvrez la première affiche de The Marvels

in

merveille

Avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris, il sortira en salles fin juillet.

© IMDbCapitaine Marvel.

Bien qu’à l’origine connu sous le nom de « Capitaine Marvel 2 », Disney a décidé de le nommer définitivement Les Merveilles. Nous parlons de l’une des deux productions qui atteindront le cinéma cette année dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) pour rejoindre la première de cette semaine, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

ce voyageDisney a dévoilé la première affiche officielle de Les Merveilles. On y voit les trois personnages principaux de cette production qui n’aura plus Carole Danvers comme seule héroïne. Iman Vellani comme Mme merveille et Teyonah Parris comme Monique Rambeau rejoignez cette nouvelle aventure.

Pas trop de détails sont connus sur l’intrigue de Les Merveilles mais on sait que ce sera la dernière sortie en salles de 2023 pour le mcu. Quand? Il fera ses débuts sur grand écran le 27 juillet, bien qu’il y aura probablement un aperçu pour ceux qui auront la chance d’obtenir leurs billets.

compte tenu de la suspense ce qui reste Mme merveillela série de Disney+l’intrigue de Les Merveilles pourrait s’articuler autour d’un changement de rôle entre Kamala Khan et Carol Danvers. Il sera intéressant de voir comment le personnage de Brie Larson que depuis ses débuts en 2019, il a eu très peu de participation au sein de la mcumême en comptant « Avengers : Fin de partie ».

+Les deux séries MCU arrivent cette année à Disney+

Contrairement à ce qui était initialement prévu, avec quatre ! sorties sur la plateforme streaming de Disney lié à merveille, Kévin Feige a décidé de réorganiser sa franchise. De cette façon, Chassèrent et coeur de pierre ont été déplacés, en principe, d’ici 2024. L’idée de merveille est d’avoir plus de temps de développement pour les histoires et aussi d’améliorer les effets visuels de leurs productions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?